Общество

22 минуты назад

В полиции разрешат сделать звонок не только родителям

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#полиция
В полиции разрешат сделать звонок не только родителям

О своем задержании гражданин сможет сообщить по телефону не только родителям или супруге (супругу), но и другим близким людям, а владельцу земельного участка или нежилого помещения должны сообщать о случаях проникновения в его собственность – раньше о подобных ситуациях информировали только собственников жилья.

Сегодня, 17 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «О полиции», которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Так, теперь полицейские должны сообщить в максимально возможный короткий срок родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной помощи или о том, в какую медорганизацию его направили. Прежде сотрудники полиции были не обязаны информировать родственников об этом, и людям порой приходилось часами обзванивать больницы в поисках пропавшего близкого. 

Поправки расширили круг лиц, которым задержанный может сообщить о своем задержании и о том, где он находится. Задержанный имеет право в присутствии полицейского сделать один звонок по телефону «в целях уведомления близкого родственника или близкого лица о своём задержании и месте нахождения». Раньше речь шла только о близких родственниках – родителях или супругах, теперь можно позвонить, например, братьям или сестрам. Сделать такой звонок по закону можно в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания. 

В закон также включили поправку, что полиция обязана сообщить владельцу нежилого помещения или земельного участка о каждом случае проникновения на территорию его собственности в как можно более короткий срок, но не позднее 24 часов с момента случившегося. Прежде такая обязанность была только при проникновении в жилое помещение.  


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#полиция

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