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Погода в Липецке
910
сегодня, 17:00
1

Зима вспомнила, что она существует: в Липецкой области резко похолодает

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в ослабевающем тылу циклона – небольшой снег возможен лишь местами, похолодает.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -12 до -17 градусов, днем – от -7 до -12 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем – от -9 до -11 градусов.

День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ну
сегодня, 17:04
Сначала плюс и распускаются почки, а потом долбит мороз. Как растения это переживут?
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