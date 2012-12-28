Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
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сегодня, 17:00
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Зима вспомнила, что она существует: в Липецкой области резко похолодает
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в ослабевающем тылу циклона – небольшой снег возможен лишь местами, похолодает.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -12 до -17 градусов, днем – от -7 до -12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем – от -9 до -11 градусов.
День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.
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