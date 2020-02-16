В Китае начнут казнить за сокрытие факта заражения коронавирусом

В Китае для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019, могут ввести смертную казнь. Об этом пишет DW со ссылкой на заявлении китайского суда.



По данным СМИ, если человек знал об инфекции, но скрыл это и заражал других, его могут приговорить к 10-летнему заключению в тюрьме, пожизненному сроку или даже к смертной казни. Наказание также будет предусмотрено для тех, кто искажает данные о состоянии заболевшего.



Ранее в КНР запретили путешествовать по стране людям, у которых есть кашель и температура, и пригрозили уголовным преследованием тем, кто распространяет заболевание.



По последним данным, от вируса скончались 1669 человек.

