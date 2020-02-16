В мире

сегодня, 11:18

В Китае начнут казнить за сокрытие факта заражения коронавирусом

232
В Китае для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019, могут ввести смертную казнь. Об этом пишет DW со ссылкой на заявлении китайского суда.

По данным СМИ, если человек знал об инфекции, но скрыл это и заражал других, его могут приговорить к 10-летнему заключению в тюрьме, пожизненному сроку или даже к смертной казни. Наказание также будет предусмотрено для тех, кто искажает данные о состоянии заболевшего.

Ранее в КНР запретили путешествовать по стране людям, у которых есть кашель и температура, и пригрозили уголовным преследованием тем, кто распространяет заболевание.

По последним данным, от вируса скончались 1669 человек.
232

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

сегодня, 12:20

В мире
В Антарктиде +20
В Антарктиде +20

сегодня, 11:36

В мире
Эрдоган: Россия руководит войной в Ливии
Эрдоган: Россия руководит войной в Ливии

сегодня, 11:00

В мире
Ирландская Республиканская Армия собирается в ДНР
Ирландская Республиканская Армия собирается в ДНР

сегодня, 10:37

В мире
В Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек
В Калининграде мужчина застрелил из карабина двух человек

сегодня, 08:24

В мире
Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша
2
Сатановский: У шведской молодёжи массово поехала крыша

сегодня, 08:20

В мире