Спорт

сегодня, 12:00

Гонка «Лыжня России» стартовала с помощью фейерверка

5 869
#Лыжня России
Гонка «Лыжня России» стартовала с помощью фейерверка

Под Липецком на лыжной базе «Алые паруса» в 12.00 начался региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России», при этом сигналом к началу забега стал фейерверк. 

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В 12.00, заявленное время начала гонки, в руках председателя областного Совета Павла Путилина заклинило стартовый пистолет, и для сигнала начала гонки организаторы использовали фейерверк. На лыжню вышли около 2000 человек.

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Напомним, что в прошлом году произошёл казус: старт дали на 8 минут раньше, когда ведущие гонщики еще только заканчивали разминку – без палок, без лыж. В итоге спортсменам пришлось буквально одеваться на ходу и пускаться в погоню за ушедшими вперёд соперниками. Тем не менее, и прошлогоднюю гонку выиграли «профессионалы» - победителем главной гонки на 10 км стал воспитанник спортивной школы №7 Дмитрий Смольянинов. А до него 6 лет подряд липецкую «Лыжню России» выигрывал другой профессионал Александр Дьяконов.

В этом году, как обычно, предусмотрены несколько дистанций. Для юношей и девушек (2001 г.р. и моложе) – 5 км, для взрослых мужчин и женщин (2000 г.р. и старше) – 10 км. Кроме того, в рамках празднования 75-летия Великой Победы все желающие смогут пробежать дистанцию в 7,5 км.

5 869
#Лыжня России

Комментарии (5)

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да уж

сегодня, 13:47
А толстый начальник спорта почему не бежал,и эта барышня в красном кто такая
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Санек

сегодня, 13:27
Не Павел Дьяконов а Александр Дьяконов
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Интересно

сегодня, 13:00
А почему пудель с заваркиной не участвуют?
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Отпетушитель

сегодня, 12:29
требую переименовать гонку в "Петушня России"
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Лыжник, без лыж...

сегодня, 12:18
На старт! Внимание! Мааррш!!! Ха-ха-ха...
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