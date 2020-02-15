Полное обследование людей, которые возвращаются из Китая, готовы провести в Липецкой области

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, все граждане, прибывающие в Россию из КНР, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней в условиях максимальной изоляции.

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Местами для проведения непрерывного медицинского наблюдения в условиях изоляции могут быть медицинские, санаторно-курортные и другие организации с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием.В Липецкой области также, как и во всей стране, в карантинных пунктах готовы принять и провести обследование людей, которые могут вернуться из КНР.В Данковском районе работает предприятие «Ангел Ист Рус», на котором в настоящее время трудится 21 гражданин КНР. И.о. генерального директора ООО «Ангел Ист Рус» Вячеслав Зарочинцев рассказал, что с момента начала распространения коронавируса никто из них в Китай не выезжал. Зараженных коронавирусом на предприятии нет.Также Вячеслав Зарочинцев сообщил, что приезд сотрудников из КНР на предприятие в ближайшее время не ожидается. Стоит добавить, что все граждане, которые ранее вернулись в Липецкую область из Китая, находились под наблюдением. Ни у одного из них заражения коронавирусом выявлено не было.