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сегодня, 10:14

Полное обследование людей, которые возвращаются из Китая, готовы провести в Липецкой области

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#коронавирус #карантин
Полное обследование людей, которые возвращаются из Китая, готовы провести в Липецкой области

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, все граждане, прибывающие в Россию из КНР, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней в условиях максимальной изоляции. 

Местами для проведения непрерывного медицинского наблюдения в условиях изоляции могут быть медицинские, санаторно-курортные и другие организации с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием. 

В Липецкой области также, как и во всей стране, в карантинных пунктах готовы принять и провести обследование людей, которые могут вернуться из КНР.

В Данковском районе работает предприятие «Ангел Ист Рус», на котором в настоящее время трудится 21 гражданин КНР. И.о. генерального директора ООО «Ангел Ист Рус» Вячеслав Зарочинцев рассказал, что с момента начала распространения коронавируса никто из них в Китай не выезжал. Зараженных коронавирусом на предприятии нет.

Также Вячеслав Зарочинцев сообщил, что приезд сотрудников из КНР на предприятие в ближайшее время не ожидается. Стоит добавить, что все граждане, которые ранее вернулись в Липецкую область из Китая, находились под наблюдением. Ни у одного из них заражения коронавирусом выявлено не было.

фото: www.medikforum.ru

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#коронавирус #карантин

Комментарии (6)

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Личи

8 минут назад
а этот клоун вернулся, который тут всё мелькал в репортажах из китая?
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данковчанин

26 минут назад
Вообще то с поездками из китая нужно завязывать. Кто захочет туда - билет только в одном направлении. Так должно быть до создания вакцины от этой заразы. Иначе будет худо. Но на это у наших руководителей смелости не хватает.
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Иван

сегодня, 12:09
34 человека уже вернулись.Где они?Среди нас?Их обследовали уже?
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Я

сегодня, 11:29
Они не могут липчан нормально обследовать, зато возвратившихся готовы 2недели обследовать
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Житель

сегодня, 11:15
Гребанулись на всю голову.
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а

сегодня, 10:20
Так что если вы хотите пожить 2 недели в Липецке бесплатно на полном пансионе - скажите, что приехали из Китая и 2 недели вас будут ублажать , кормить и брать интервью
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