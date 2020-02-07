сегодня, 07:29
Пациентов после инсультов и инфарктов поддержат бесплатными лекарствами целый год
Пациентов после инсульта, инфаркта, операций на сердце, а также с острым коронарным синдромом, острыми сосудистыми нарушениями будут обеспечивать бесплатными лекарствами в течение года.
В список вошли 23 препарата с непатентованными наименованиями — эналаприл, аторвастатин, амлодипин, ривароксабан, лозартан, метопролол, моксонидин, периндоприл и др. Предоставление бесплатных лекарств станет одной из мер по профилактике повторных инфарктов и инсультов. Лекарства будут закупать за счет субсидий регионам из федерального бюджета.
По данным Росстата о здравоохранении в России, на конец 2018 года в Липецкой области впервые устанавливали болезни систем кровообращения у каждых 33,3 на тысячу населения, в России этот показатель был чуть меньше (32,6). Инвалидами из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы признали 1261 человека. Заболевания систем кровообращения остаются основной причиной смертей в Липецкой области — 624,5 на 100 тысяч населения.
Дык
Мер
Игорь
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