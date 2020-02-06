сегодня, 13:31
Белорусская компания получит 449 млн рублей за ремонт дороги на Данков
«Дорожное агентство Липецкой области» завершило торги на обновление данковской трассы. Подрядчиками проекта выступят компании из Белоруссии и Липецка.
Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. После ремонта дорога станет чуть шире и намного безопаснее. Суть реконструкции заключается в укреплении основания, повышении обеспечения видимости на участках и устройстве наружного освещения в границах населённых пунктов. Автодорога будет доведена до второй технической категории. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года.
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