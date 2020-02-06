Белорусская компания получит 449 млн рублей за ремонт дороги на Данков

«Дорожное агентство Липецкой области» завершило торги на обновление данковской трассы. Подрядчиками проекта выступят компании из Белоруссии и Липецка.

В 449 782 633 рублей оценила свои услуги по реконструкции участка трассы Липецк-Данков компания из белорусского Рогачева «Дорожно-строительное управление №1»и победила на электронном аукционе. Белорусские дорожники уже подписали контракт с «Дорожным агентством Липецкой области» и вскоре должны приступить к работам. Второй лот, касающийся трассы Липецк-Данков, достался липчанам. Местное «Дорожно-строительное управление №7» получит 81 977 580 рублей из областного бюджета за реконструкцию участка дороги вблизи Липецка.



Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. После ремонта дорога станет чуть шире и намного безопаснее. Суть реконструкции заключается в укреплении основания, повышении обеспечения видимости на участках и устройстве наружного освещения в границах населённых пунктов. Автодорога будет доведена до второй технической категории. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года.