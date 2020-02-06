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Белорусская компания получит 449 млн рублей за ремонт дороги на Данков

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#ремонт #дороги #тендер
Белорусская компания получит 449 млн рублей за ремонт дороги на Данков

«Дорожное агентство Липецкой области» завершило торги на обновление данковской трассы. Подрядчиками проекта выступят компании из Белоруссии и Липецка.

В 449 782 633 рублей оценила свои услуги по реконструкции участка трассы Липецк-Данков компания из белорусского Рогачева «Дорожно-строительное управление №1»и победила на электронном аукционе. Белорусские дорожники уже подписали контракт с «Дорожным агентством Липецкой области» и вскоре должны приступить к работам. Второй лот, касающийся трассы Липецк-Данков, достался липчанам. Местное «Дорожно-строительное управление №7» получит 81 977 580 рублей из областного бюджета за реконструкцию участка дороги вблизи Липецка.

Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. После ремонта дорога станет чуть шире и намного безопаснее. Суть реконструкции заключается в укреплении основания, повышении обеспечения видимости на участках и устройстве наружного освещения в границах населённых пунктов. Автодорога будет доведена до второй технической категории. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года.
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#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (11)

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Roma

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суренчик

10 минут назад
гнать сябров надо нах,
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Мама Стифлера

22 минуты назад
Вася, там только бгор белорус. И сделали они гадко. Иди кури бамбук, чудо
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смехопанорама

23 минуты назад
Вася, там белорусов будет 2 или 3 чела , и то начальника . А может и не одного .
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Вася

29 минут назад
Сама ты мама обхезалась,белорусы качественно делают
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Мама Стифлера

31 минуту назад
В прошлый раз эти рогачевские ведь офоршмачились. Как их опять допустили?
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Мотя

33 минуты назад
71 миллион за километр!!!Шикардос внатуре
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Мотя

34 минуты назад
71 миллион за километр!!!Шикардос внатуре
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ляля

39 минут назад
Не надо в Данков!!! Мы теперь боимся этот Данков!!!
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Водитель

59 минут назад
А колея останется на этой трассе ?
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