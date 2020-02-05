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Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей
1 февраля в Елецком районе участковый уполномоченный приехал разбираться в бытом конфликте: женщина пожаловалась на агрессивного сожителя. В доме полицейский увидел оранжерею с коноплей.
На 43-летнего хозяина дома составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Мировой судья арестовал мужчину на пять суток.
Кроме того, возбуждены два уголовных дела - по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и статье 228 Уголовного кодекса («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).
ёпт
молодой тупняк
Animal planet.
походу
Понарубил
Гость
молодой тупняк