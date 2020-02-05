Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей

1 февраля в Елецком районе участковый уполномоченный приехал разбираться в бытом конфликте: женщина пожаловалась на агрессивного сожителя. В доме полицейский увидел оранжерею с коноплей.

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- Сотрудник полиции увидел в жилом помещении растения похожие на коноплю. Участковый вызвал следственно-оперативную группу, в составе которой находился кинолог. Служебная собака помогла полицейским обнаружить коробку и четыре пакета, в них лежали 311 граммов конопли. Из дома изъяты горшки с 33 кустами конопли, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



На 43-летнего хозяина дома составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Мировой судья арестовал мужчину на пять суток.



Кроме того, возбуждены два уголовных дела - по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и статье 228 Уголовного кодекса («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

