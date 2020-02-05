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Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей

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#наркотики
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Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей

1 февраля в Елецком районе участковый уполномоченный приехал разбираться в бытом конфликте: женщина пожаловалась на агрессивного сожителя. В доме полицейский увидел оранжерею с коноплей.

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- Сотрудник полиции увидел в жилом помещении растения похожие на коноплю. Участковый вызвал следственно-оперативную группу, в составе которой находился кинолог. Служебная собака помогла полицейским обнаружить коробку и четыре пакета, в них лежали 311 граммов конопли. Из дома изъяты горшки с 33 кустами конопли, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

На 43-летнего хозяина дома составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Мировой судья арестовал мужчину на пять суток. 

Кроме того, возбуждены два уголовных дела - по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и  статье 228 Уголовного кодекса («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).
7 1339
#наркотики
2

Комментарии (7)

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ёпт

17 минут назад
Максимум, что ему грозит это 2 года. Может вообще условным сроком отделаться. Наркоман не прошаренный, слишком много конопли выращивал.
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молодой тупняк

22 минуты назад
Animal planet., ещё и причиндал пытались откусить.
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Animal planet.

26 минут назад
Как не зайдешь на город 48,так сразу видишь новости о том,что кого то расчленили,избили,ограбили и нашли наркоту.
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походу

27 минут назад
уедет далеко и надолго
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Понарубил

39 минут назад
"Палок" с ни к.у.я.
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Гость

43 минуты назад
С таким "парком" надо быть добрее к жителям))))
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молодой тупняк

46 минут назад
никуя сколько статей приплели, короче сядет лет на 15
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