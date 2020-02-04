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Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет
Октябрьским районным суд Липецка рассмотрено уголовное дело об убийстве 21-летней жительницы Липецка Алены Серт. Преступление было совершено семь лет назад. Убийцу девушки сотрудники следственного комитета отыскали в исправительной колонии.
По данным следствия, молодые люди жили по соседству и в 2011 году между ними сложились близкие отношения. Вечером 5 августа 2012 года обвиняемый, направляясь на пляж ЛТЗ, встретил девушку в лесопосадке. Алена заявила о желании прекратить отношения, завязалась ссора. Обвиняемый толкнул девушку, несколько раз ударил ее по голове куском строительного мусора, а затем задушил подобранным куском эластичного шнура.
Поиски убийцы продолжались семь лет. Раскрыть преступление помогла генетическая экспертиза.
Из изъятых следователями регионального СКР на месте убийства биологических следов преступника был выделен его ДНК, который поставили на геномный учет. В 2019 году следствие получила информацию о том, что этот генетический материал может принадлежать 29-летнему мужчине, отбывающему наказание за разбой в одной из липецких колоний. Расследование уголовного дела об убийстве Алены было возобновлено. Для подтверждения возможной причастности этого мужчины к преступлению следователем СКР была назначена ещё одна молекулярно-генетическая судебная экспертиза, подтвердившая выводы первого экспертного исследования.
На следствии обвиняемый во всем признался и подробно рассказал о событиях семилетней давности.
Вы пъяные там были ?
Вася Куролесов
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