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Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет

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#убийство #Алена Серт
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Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет

Октябрьским районным суд Липецка рассмотрено уголовное дело об убийстве 21-летней жительницы Липецка Алены Серт. Преступление было совершено семь лет назад. Убийцу девушки сотрудники следственного комитета отыскали в исправительной колонии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, суд назначил 29-летнему липчанину наказание в виде 10 лет заключения в колонии строго режима. 

По данным следствия, молодые люди жили по соседству и в 2011 году между ними сложились близкие отношения. Вечером 5 августа 2012 года обвиняемый, направляясь на пляж ЛТЗ, встретил девушку в лесопосадке. Алена заявила о желании прекратить отношения, завязалась ссора. Обвиняемый толкнул девушку, несколько раз ударил ее по голове куском строительного мусора, а затем задушил подобранным куском эластичного шнура

Поиски убийцы продолжались семь лет. Раскрыть преступление помогла генетическая экспертиза.

Из изъятых следователями регионального СКР на месте убийства биологических следов преступника был выделен его ДНК, который поставили на геномный учет. В 2019 году следствие получила информацию о том, что этот генетический материал может принадлежать 29-летнему мужчине, отбывающему наказание за разбой в одной из липецких колоний. Расследование уголовного дела об убийстве Алены было возобновлено. Для подтверждения возможной причастности этого мужчины к преступлению следователем СКР была назначена ещё одна молекулярно-генетическая судебная экспертиза, подтвердившая выводы первого экспертного исследования.

На следствии обвиняемый во всем признался и подробно рассказал о событиях семилетней давности.

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#убийство #Алена Серт
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Комментарии (3)

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Вы пъяные там были ?

13 минут назад
и даже не проверили ДНК ближайших соседей и жениха .
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Вася Куролесов

15 минут назад
" ...между ними сложились близкие отношения ..." . Насколько было известно,девушка принадлежала к числу прихожан церкви адвентистов седьмого дня, которые не пьют, не курят и считают себя " особенными христианами " по сравнению с остальными, например, с православными. - Какие же вы христиане, вы курите и выпиваете!- говорил мне один из адептов этой церкви. Ну да, мы грешны. А вот поди ж ты, при всей внешней праведности секты адвентистов седьмого дня зов плоти пересилил все и " сложились близкие отношения", которые и стали причиной трагических событий. Это к вопросу о превосходстве и гордыне
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1

15 минут назад
то что как следует не доросили ее жениха- говорит о квалификации следаков. Как говорил Челищев - идите коров пасти !
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