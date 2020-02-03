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Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

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Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В ДТП пострадали пять человек

В понедельник в Твери на одном из перекрестков города столкнулись две иномарки - "Киа" и "Фольксваген". В результате столкновения машины отбросило на тротуар, где в это время стояли пешеходы и собирались переходить дорогу.

Представитель управления ГИБДД по региону сообщал агентству о пяти пострадавших, сообщает РИА Новости. "Пять человек пострадали, один из них водитель, четыре пешехода. Тяжелых нет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ДТП произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу другому.

Детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции.
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