Здоровье

33 минуты назад

Липчане остаются в охваченном коронавирусом Китае

7 322
#коронавирус #Китай #туризм
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Липчане остаются в охваченном коронавирусом Китае

Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса.

Как ожидается, первые рейсы, эвакуирующие россиян из Китая, начнутся уже сегодня. Но пока речь идёт об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом. Остров Хайнань, где больше всего российских туристов, судя по всему, в список районов для эвакуации не входит. Липчане - а среди них есть и туристы, и те, кто работает в Китае по контракту, пока остаются на острове.

- Осталось очень много русских, несмотря на то, что говорят, что всех эвакуируют, у нас никакой информации об этом нет, нас не эвакуируют, - отметил липецкий музыкант и телеведущий Денис Фурсов. - Мы вылетаем отсюда по плану!
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#коронавирус #Китай #туризм
1

Комментарии (7)

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Нозофобам

3 минуты назад
Не думаю, что ребятам так просто взять и улететь из Китая. Во-первых, желающих улететь много. Во-вторых, дорого это! И вывозить 6000 туристов дорого силами ВКС или какими-триере, поэтому и не эвакуируют с Хайнаня!
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Ёлка

8 минут назад
Вот там и сидите,черт несет куда не надо.
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Туристам-оптимистам

11 минут назад
Отдых -это, конечно, хорошо, но подумайте о своих близких, теперь будут прислушиваться к каждому * вздоху!!!
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Дети

12 минут назад
Оставьте их там
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123

14 минут назад
вот это чмо пусть там и разносит вирус, идиот
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Зараза

16 минут назад
Пусть там сидят.
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данковчанин

24 минуты назад
Весельчак.
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