33 минуты назад
Липчане остаются в охваченном коронавирусом Китае
Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса.
- Осталось очень много русских, несмотря на то, что говорят, что всех эвакуируют, у нас никакой информации об этом нет, нас не эвакуируют, - отметил липецкий музыкант и телеведущий Денис Фурсов. - Мы вылетаем отсюда по плану!
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