Липчане остаются в охваченном коронавирусом Китае

Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса.

Как ожидается, первые рейсы, эвакуирующие россиян из Китая, начнутся уже сегодня. Но пока речь идёт об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом. Остров Хайнань, где больше всего российских туристов, судя по всему, в список районов для эвакуации не входит. Липчане - а среди них есть и туристы, и те, кто работает в Китае по контракту, пока остаются на острове.



- Осталось очень много русских, несмотря на то, что говорят, что всех эвакуируют, у нас никакой информации об этом нет, нас не эвакуируют, - отметил липецкий музыкант и телеведущий Денис Фурсов. - Мы вылетаем отсюда по плану!