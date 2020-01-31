31 минуту назад
НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга
Экологическая лаборатория НЛМК успешно подтвердила свою аккредитацию по итогам проверки Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, лаборатория получила возможность проводить 17 новых измерений веществ и соединений, а также измерять уровень производственного шума в соответствии с лучшими мировыми практиками.
В результате проверки Федеральной службы по аккредитации был подтвержден высокий уровень технического оснащения эколаборатории, отмечены гарантированно стабильное качество измерений и профессиональная компетентность специалистов.
«Экологический мониторинг позволяет нам постоянно держать руку на пульсе. Сегодня эколаборатория НЛМК - наиболее оснащенная в регионе. Мы измеряем содержание более 70 химических веществ и соединений в окружающей среде. Расширение аккредитации поможет нам самостоятельно проводить ряд новых измерений, что повысит оперативность и качество оценки», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.