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31 минуту назад

НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга

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#экология
НЛМК повысил эффективность экологического мониторинга

Экологическая лаборатория НЛМК успешно подтвердила свою аккредитацию по итогам проверки Федеральной службы по аккредитации. Кроме того, лаборатория получила возможность проводить 17 новых измерений веществ и соединений, а также измерять уровень производственного шума в соответствии с лучшими мировыми практиками.  

Эколаборатория комбината ежедневно контролирует воздействие производства на окружающую среду и оценивает качество воздуха не только в пределах комбината, но и в городе. Ежегодно проводится свыше 26 тысяч анализов или около 100 каждый день.  

В результате проверки Федеральной службы по аккредитации был подтвержден высокий уровень технического оснащения эколаборатории, отмечены гарантированно стабильное качество измерений и профессиональная компетентность специалистов.     

«Экологический мониторинг позволяет нам постоянно держать руку на пульсе. Сегодня эколаборатория НЛМК - наиболее оснащенная в регионе. Мы измеряем содержание более 70 химических веществ и соединений в окружающей среде. Расширение аккредитации поможет нам самостоятельно проводить ряд новых измерений, что повысит оперативность и качество оценки», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.  

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#экология

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