Прокуратура вступилась за беременную 24-летнюю липчанку

В прокуратуру Октябрьского района Липецка за помощью обратилась 24-летняя беременная горожанка. Женщина заявила, что находится в критической ситуации.

- Молодая женщина пояснила, что обратиться за помощью к прокурору ее вынудила критическая ситуация. Через месяц она станет матерью, при этом ни мужа, ни родных, ни квартиры у нее нет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.



В 1997 году мать женщины была лишена родительских прав. О ее отце есть только сведения записанные в свидетельстве о рождении. Сама молодая женщина стоит в очереди нуждающихся в предоставлении социального жилья за №425.



Прокуратура усмотрела в том, что женщине до сих пор не выделили жилье нарушение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По этому закону субъект Российской Федерации обязан предоставить женщине квартиру во внеочередном порядке по договору социального найма.



- В интересах женщины прокуратура Октябрьского района направила в суд исковое заявление с требованием обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства области предоставить будущей матери во внеочередном порядке жилье, - сообщает прокуратура Липецкой области.



Ведомство намерено проконтролировать исполнение судебного решения и качество предоставляемого жилья.

