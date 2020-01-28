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Прокуратура вступилась за беременную 24-летнюю липчанку

13 1686
#жилье #сироты
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Прокуратура вступилась за беременную 24-летнюю липчанку

В прокуратуру Октябрьского района Липецка за помощью обратилась 24-летняя беременная горожанка. Женщина заявила, что находится в критической ситуации.

- Молодая женщина пояснила, что обратиться за помощью к прокурору ее вынудила критическая ситуация. Через месяц она станет матерью, при этом ни мужа, ни родных, ни квартиры у нее нет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В 1997 году мать женщины была лишена родительских прав. О ее отце есть только сведения записанные в свидетельстве о рождении. Сама молодая женщина стоит в очереди нуждающихся в предоставлении социального жилья за №425.

Прокуратура усмотрела в том, что женщине до сих пор не выделили жилье нарушение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По этому закону субъект Российской Федерации обязан предоставить женщине квартиру во внеочередном порядке по договору социального найма.

- В интересах женщины прокуратура Октябрьского района направила в суд исковое заявление с требованием обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства области предоставить будущей матери во внеочередном порядке жилье, - сообщает прокуратура Липецкой области.

Ведомство намерено проконтролировать исполнение судебного решения и качество предоставляемого жилья.
13 1686
#жилье #сироты
1

Комментарии (13)

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Почему

10 минут назад
Прокурор только за одну барышню заступился? Странно, ПРАВА ВСЕХ ОЧЕРЕДЬНИКОВ НАРУШЕНЫ.может всетаки не совсем сирота?
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...

18 минут назад
А на 8 месяце беременности вы много наработаете??? Прежде чем писать про это напряги е серое вещество. Если оно ещё есть.
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Советчик

19 минут назад
про дуру, на работе на хату не заработаешь -тут надо другим местом работатьГы-Гы
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Перри Мейсон

22 минуты назад
про дуру, а вы работали на девятом месяце беременности?)))
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про дуру

26 минут назад
Для ЛИЧИ, Ребенка зачать много ума не надо, правда ? А работать идти она почему-то не хочет ?
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Советчик

33 минуты назад
О а пусть администрация ей хату даст под тоды ща за первого 460 потом за второго +150 и за третьего спишут в счёт погашения и всё со всеми в расчёту и гуляй за здоровье тех ворот откуда вышел весь народ Гы-Гы
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Для ЛИЧИ

34 минуты назад
Ты лучше за своим базаром последи,чем за чужими ногами.Как нибудь без сопливыхразберктся ...
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Совет

46 минут назад
Вон, пусть подселиться жить к Толику... Ну, тому бомжу, который третий год живёт не далеко от администрации... Ну, короче, где петровский спуск...
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Как

51 минуту назад
Липецкие чиновники могут что то кумуто вовремя дать, Если олин из руковолителей спорта построил дом дочери прямо на газовых сетях? И ничего.
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Правосудие

56 минут назад
Все * не дают вовремя квартиру обрайтесь в прокуратуру
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