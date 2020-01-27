Общество

сегодня, 18:27

Липецкой области пока далеко до эпидемии гриппа и ОРВИ

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#Грипп #ОРВИ
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Липецкой области пока далеко до эпидемии гриппа и ОРВИ

За неделю к медикам обратились 5 тысяч человек.

За неделю с 20 по 26 января в Липецкой области грипп и ОРВИ были выявлены у 5 376 человек.

Впрочем, сотрудники управления Роспотребнадзора успокаивают жителей, что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 74,5% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,1%) также не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%).

Доля жителей г.Липецка в областной структуре заболеваемости составила 66,6% (3 581 случаев, в т.ч. 9 сл. гриппа).

Фото politeka.net


4 431
#Грипп #ОРВИ
2

Комментарии (4)

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Баба Яга

44 минуты назад
"За неделю с 20 по 26 декабря " - вы еще про июнь напишите.... :-)
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ельчанин

45 минут назад
Зато здесь дураков полным-полно, что даже на всех не хватит ни псиатров, ни психбольниц!
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данковчанин

54 минуты назад
Великое дело самоуспокоение. Написали бы о тендециях по продажам в аптеках противовирусных препаратов. Тогда будет и понятна картина. Не все бегут при орви в больницу - надо работать, вот и занимаются самолечением.
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Очередной лохотрон москвичей.

сегодня, 18:43
Зато опять идут обзвоны с московских номеров и приглашают пенсионеров пройти бесплатное обследования спины и других частей тела. При разговоре пригласить креспондента или правохранительные органы сразу меняется тема разговора и день на бесплатное обследования не называется а говорят что позвонят позже и назовут день и место ( якобы не сняли помещение ещё) и якобы какие-то проблемы со связью.
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