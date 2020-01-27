Липецкой области пока далеко до эпидемии гриппа и ОРВИ

За неделю к медикам обратились 5 тысяч человек.

За неделю с 20 по 26 января в Липецкой области грипп и ОРВИ были выявлены у 5 376 человек.

Впрочем, сотрудники управления Роспотребнадзора успокаивают жителей, что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.

Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 74,5% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,1%) также не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%).

Доля жителей г.Липецка в областной структуре заболеваемости составила 66,6% (3 581 случаев, в т.ч. 9 сл. гриппа).



Фото politeka.net

