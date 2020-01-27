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Двух полицейских обвиняют в вымогательстве взятки у задержаных с наркотиками

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#взятка
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Двух полицейских обвиняют в вымогательстве взятки у задержаных с наркотиками

Зимой 2018 года в Липецке двое полицейских получили от задержанных с наркотиками мужчин 136 000 рублей.

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение под делу двух полицейских, обвиненных в вымогательстве взятки.

По версии следствия, 29 октября 2019 года полицейские задержали двух мужчин с наркотиками и потребовали 20 000 рублей. Один из задержанных снял со своей банковской карты 18 000 рублей и передал их обвиняемым. Затем полицейские нашли в телефоне задержанного сведения, дававшие основания подозревать мужчин в торговле наркотиками, после чего потребовали уже 200 тысяч. Требование сопровождалось угрозой физической расправы в случае отказа. Задержанные согласились поэтапно передать требуемые деньги.

«Реально воспринимая угрозы, в течение ноября-декабря 2018 года потерпевшие передали полицейским 136 000 рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

4 декабря 2018 года полицейских задержали сотрудники службы собственной безопасности УМВД РФ по Липецкой области, после чего в отношении полицейских возбудили уголовное дело сразу по нескольких статьям уголовного кодекса: превышении должностных полномочий, получении взятки и незаконном обороте наркотических средств.  

Признав собранные доказательства законными, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

- Оба полицейских уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен их руководитель, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

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#взятка
1

Комментарии (4)

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И

6 минут назад
Эх, взятки, как же я вас люблю! Кто бы мне тоже взятку дал? Беру зелёненькими, если что!
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Ч

11 минут назад
" Пашка Шкет " , оставьте эту затею .Подумайте лучше о внесении поправок в Конституцию , например : о собственности , о сроках нахождения Президента на посту , о сроках депутатов в ГД РФ , о мере наказания за хищения в особо крупных размерах бюджетных денег и т.д. Если " микитка " сработала , то напишите в Комиссию по поправкам .
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Пашка Шкет

27 минут назад
Я ХОЧУ СОСАТЬ УПРУГУЮ БАЛДУ!
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Пашка Шкет

28 минут назад
Я ХОЧУ СОСАТЬ УПРУГУЮ БАЛДУ!
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