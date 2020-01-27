Двух полицейских обвиняют в вымогательстве взятки у задержаных с наркотиками

Зимой 2018 года в Липецке двое полицейских получили от задержанных с наркотиками мужчин 136 000 рублей.

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение под делу двух полицейских, обвиненных в вымогательстве взятки.



По версии следствия, 29 октября 2019 года полицейские задержали двух мужчин с наркотиками и потребовали 20 000 рублей. Один из задержанных снял со своей банковской карты 18 000 рублей и передал их обвиняемым. Затем полицейские нашли в телефоне задержанного сведения, дававшие основания подозревать мужчин в торговле наркотиками, после чего потребовали уже 200 тысяч. Требование сопровождалось угрозой физической расправы в случае отказа. Задержанные согласились поэтапно передать требуемые деньги.



«Реально воспринимая угрозы, в течение ноября-декабря 2018 года потерпевшие передали полицейским 136 000 рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



4 декабря 2018 года полицейских задержали сотрудники службы собственной безопасности УМВД РФ по Липецкой области, после чего в отношении полицейских возбудили уголовное дело сразу по нескольких статьям уголовного кодекса: превышении должностных полномочий, получении взятки и незаконном обороте наркотических средств.



Признав собранные доказательства законными, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



- Оба полицейских уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен их руководитель, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



