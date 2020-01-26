МХК «Липецк»: вчера густо, сегодня - пусто

Липецкие хоккеисты в Твери обменялись победами с местным клубом.

Тверичи занимают предпоследнее, 10-е место в Западной конференции, поэтому еще не утратившему шансы на выход в плей-офф «Липецку» хотелось бы рассчитывать на большее, но… Удалась нашим парням только первая игра, точнее – ее концовка.

Липчане открыли счет на 10-й минуте после броска Демида Небылова. Но к середине второго периода на табло горели уже цифры – 2:1 в пользу хозяев. Липчане после этого заменили в воротах Кирилла Чернова на Руслана Ялбуева и наконец-то поймали свою игру в атаке. В итоге Сергей Антипов сравнял счет, а Эдуард Юэбашян вывел липчан вперед за 2 с небольшим минуты до перерыва.

Однозначно в актив себе может занести команда третий период, который она выиграла – 4:1. Шайбы забросили Никита Маняхин, Кирилл Мазорчук Даниил Болдырев, Андрей Малых и Даниил Прохоров. Итог – 8:3 в пользу «Липецка».

А вот продолжения «банкета» в сегодняшнем втором матче не последовало. На 36-й минуте счет стал 3:0 в пользу «Тверичей-СШОР», в перед третьим периодом местные зрители смаковали цифры – 4:1.

В заключительно 20-минутке наши парни обрушились градом на оборону хозяев. Красноречива статистика бросков в створ ворот в третьем периоде: 16-3 в пользу «Липецка». Но, как говорится, поздно спохватились. Липчанам удалось забросить лишь две шайбы, и окончательный счет – 3:4 в пользу тверской команды.

Январь получился кошмарным месяцем для «Липецка» -в 8 матчах всего две победы и шесть поражений.

Ближайшие игры теперь предстоят 4 и 5 февраля, когда «Липецк» на своем льду примет «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга, которое лидирует в Западной конференции – будет очень непросто.

«Тверичи-СШОР» (Тверь) - МХК «Липецк» - 3:8 (0:1, 2:3, 1:4)

Шайбы: Небылов (Маняхин), 09:27 (0:1). Писарев (Мушкис), 23:38 (1:1). Пучков (Ионанов), 28:07 (2:1). С.Антипов (Савинков, Малых), 30:58 (2:2). Э.Юзбашян (Лукин, Косовец), 37:49 (2:3). Маняхин (А.Яковлев, Болтов), 39:11 (2:4-бол.). Мазорчук (Р.Юзбашян), 50:01 (2:5). Шкультецкий (Тришанков, Д.Соколов), 53:50 (3:5-бол.). Д.Болдырев (Р.Юзбашян, Э.Юзбашян), 58:45 (3:6). Малых (А.Яковлев), 58:55 (3:7). Д.Прохоров (Вахромеев, Фирсов), 59:58 (3:8).

Штраф: 6 (Е.Лобанов-2, И.Карпов-2, А.Соловьёв-2) - 6 (Болтов-2, Косовец-2, А.Яковлев-2).

Вратари: Н.Карпов (00:00-35:36, 35:37-60:00) - Чернов (Ялбуев, 30:58-55:23, 55:47-60:00).

Броски: 37 (11+12+14) - 49 (13+18+18). Вбрасывания: 30 - 37.

Судьи П.Степанищев (Москва), Н.Стребков, М.Соколов (оба - Тверь).

25 января. Тверь. СК «Юбилейный». 450 зрителей.

«Тверичи-СШОР» - МХК «Липецк» - 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Шайбы: Дан.Соколов (Лапухин, Шкультецкий), 03:14 (1:0). Е.Лобанов (Лапухин), 33:13 (2:0). Новожилов (Хижняков), 35:53 (3:0). Вахромеев (Лукин, И.Орлов), 37:45 (3:1-бол.). Лапухин (Тришанков, Шкультецкий), 38:27 (4:1-бол.). Мазорчук (Э.Юзбашян, Д.Болдырев), 51:52 (4:2-бол.). Маняхин (Фирсов), 59:12 (4:3).

Штраф: 10 (Дан.Соколов-2, команда-2, Пучков-2, Шкультецкий-2, Шутов-2) - 8 (Молдавцев-2, Э.Юзбашян-2, А.Яковлев-2, Шулепов-2).

Вратари: Е.Голубев - Ялбуев (К.Чернов, 38:27-57:25, 57:42-58:38, 59:12-59:43).

Броски: 26 (14+9+3) - 33 (7+10+16). Вбрасывания: 26 - 41.

Судьи П.Степанищев (Москва), Д.Лебедев, М.Соколов (оба - Тверь).

26 января. Тверь. СК «Юбилейный». 300 зрителей.