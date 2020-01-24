В Липецке осудили членов международной наркогруппы: пять человек получили сроки от 12 до 17 лет

Советский районный суд Липецка вынес приговор пятерым членам международно наркогруппы, в которую входили граждане Таджикистана, Беларуси и России в возрасте от 29 до 49 лет. Все они признаны виновными в покушении на сбыт героина в крупном и особо крупном размерах.

«Каждому участнику организованной преступной группы была отведена конкретная роль, включая обеспечение оперативной связью и автотранспортом участников группы, организацию их проживания в Липецке, доставку наркотиков из Московской области, фасовку для последующей закладки в тайники, вербовку «закладчиков», распределение дохода и т.д», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В марте 2017 года у задержанной закладчицы оперативники обнаружили и изъяли расфасованную наркотическую смесь, общей массой 303,91 грамма. В связи с задержанием закладчицы, члены группы, оставшиеся на свободе, перераспредели роли и продолжили преступный бизнес.



15 августа 2017 года при перевозке наркотиков из города Видное Московской области на территорию Липецкой области, преступников задержали оперативники УФСБ России по Липецкой области. В машине задержанных они нашли почти 1,5 килограмма наркотиков.



Еще одна участница преступной группы была задержана в тот же день в городе Видное, где она проживала с малолетним ребенком и матерью. В ее квартире нашли 563,59 грамма героина, предназначенного для дальнейшей реализации на территории Липецкой области.



Предварительное расследование по уголовному делу длилось 20 месяцев, за которые следствию удалось не только установить механизм действия преступников, но и доказать причастность ее участников к совершению конкретных преступлений на территории Липецка.



По окончании предварительного следствия объем уголовного дела составил 30 томов. Рассмотрение уголовного дела судом заняло почти год.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил всех подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Единственная женщина участница организованной преступной группы будет отбывать наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

