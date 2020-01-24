Происшествия

52 минуты назад

57-летний водитель погиб в столкновении «КамАЗа» и «Хендая»

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#авария #ДТП
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57-летний водитель погиб в столкновении «КамАЗа» и «Хендая»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пять человек получили травмы, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 января в Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 51-летнего мужчины и «КамАЗ» с 29-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель иномарки – с травмой его госпитализировали. Предварительная версия аварии: выезд на полосу встречного движения.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района 39-летняя женщина, управляя «Волгой», вне пешеходного перехода сбила на 42-летнюю женщину с двумя детьми 7-ми и 5-ти лет. С различными травмами их госпитализировали.

В Лебедянском районе столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль «Хендай». От полученных травм 57-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

23 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1052 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 618 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 98 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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