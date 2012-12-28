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1175
сегодня, 13:26
18

53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей

А в Измалково 62-летний мужчина хотел купить удобрения и отправил продавцу-мошеннику 470 000 рублей.

26 ноября в полицию обратилась 53-летняя жительница Задонска, которая с 19 по 25 ноября в мессенджере общалась с неизвестным и он убедил её перевести на «безопасный счёт» 1 000 030 рублей. Чтобы отправить деньги мошенникам, женщина даже съездила для этого в Елец и там перевела миллион рублей через банкомат.

Двое были обмануты под предлогом заработка на бирже. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 49-летняя липчанка таким образом с 20 по 21 ноября перевела через мобильное приложение мошенникам 513 000 рублей, а 19-летний парень с 13 по 15 ноября — 50 210 рублей. Вчера они пришли в полицию.

22-летнего грязинца обманули на 6 775 рублей при продаже капота на сайте объявлений. 56-летняя жительница Задонска перевела мошенникам с сайта объявлений 40 тысяч рублей за услугу по снятию и укладке тротуарной плитки. В Измалково 62-летний мужчина хотел приобрести удобрения и перевёл в отделении банка продавцу 470 000 рублей, а тот оказался мошенником.

В Тербунах 31-летнюю женщину обманули на 227 000 рублей — промоутер предложил ей дополнительный заработок на торговой площадке.

А в Добринке 37-летняя женщина по просьбе знакомой в мессенджере одолжила ей 10 000 рублей, но оказалось — аккаунт взломали, и деньги ушли мошенникам.
мошенничество
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Какая
13 минут назад
Молодец
Ответить
Интересно,
39 минут назад
в полиции смеются или плачут от таких заявлений?
Ответить
65+
сегодня, 16:23
Не надо ничего делать у кого деньги не честно заработаны тот легко с ними расстается . Я лично живу на пенсию и всё денег лишних нет . Какие есть ни каким машеникам не одам потому-то завтра не начато будет есть . С жиру люди бесятся !
Ответить
кит
сегодня, 15:06
Готовится пакет мер против мошенников из 30 пунктов! Недолго им осталось мошенничать !
Ответить
я бы
сегодня, 16:03
не стал публично об этом говорить. Ты на кого намекаешь, если учесть что ежедневно ловят по 2-3 чиновника со всяких министерств, руководств и пр. чиновников. И вообще не завидуй-нет у тебя золотого унитаза-кекей в обычный и не мешай людям зарабатывать на Gold.
Ответить
кит
сегодня, 16:10
не стал публично об этом говорить. Ты на кого намекаешь, если учесть что ежедневно ловят по 2-3 чиновника со всяких министерств, руководств и пр. чиновников. И вообще не завидуй-нет у тебя золотого унитаза-кекей в обычный и не мешай людям зарабатывать на Gold. Мошенникам скоро кирдык !
Ответить
95%
сегодня, 14:47
звонко происходят из-за границы ! Кого и как ловить ? Вы что люди ,незнаете этих вещей ?
Ответить
Тетка
сегодня, 14:46
Люди разучились думать. Стадное мышление. Цель одна- разбогатеть!
Ответить
1
сегодня, 14:36
Вот не понятно пообщаются с ними 2-4 дня а потом идут в полицию зачем? Какая может быть предоплата? Люди с ума что ли посходили. Это только в кино всё раскрывается.
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Чему удивляться?!
сегодня, 14:32
На зонах зеки подкопы делают и разгуливают как собаки. Я думаю у них там на зонах и комнаты с компами есть чтоб людей разводить. А хтось за наблюдения зеков зарплату получает!
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вв
сегодня, 13:54
..Всё как у классика.."Дороги и ..." Ничего не меняется)))
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zzloyzz
сегодня, 13:51
Никто не поймает этих мошенников. По крайней мере нет новостей о задержаниях. Известно почему.
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