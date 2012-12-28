53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей

А в Измалково 62-летний мужчина хотел купить удобрения и отправил продавцу-мошеннику 470 000 рублей.

26 ноября в полицию обратилась 53-летняя жительница Задонска, которая с 19 по 25 ноября в мессенджере общалась с неизвестным и он убедил её перевести на «безопасный счёт» 1 000 030 рублей. Чтобы отправить деньги мошенникам, женщина даже съездила для этого в Елец и там перевела миллион рублей через банкомат.Двое были обмануты под предлогом заработка на бирже. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 49-летняя липчанка таким образом с 20 по 21 ноября перевела через мобильное приложение мошенникам 513 000 рублей, а 19-летний парень с 13 по 15 ноября — 50 210 рублей. Вчера они пришли в полицию.22-летнего грязинца обманули на 6 775 рублей при продаже капота на сайте объявлений. 56-летняя жительница Задонска перевела мошенникам с сайта объявлений 40 тысяч рублей за услугу по снятию и укладке тротуарной плитки. В Измалково 62-летний мужчина хотел приобрести удобрения и перевёл в отделении банка продавцу 470 000 рублей, а тот оказался мошенником.В Тербунах 31-летнюю женщину обманули на 227 000 рублей — промоутер предложил ей дополнительный заработок на торговой площадке.А в Добринке 37-летняя женщина по просьбе знакомой в мессенджере одолжила ей 10 000 рублей, но оказалось — аккаунт взломали, и деньги ушли мошенникам.