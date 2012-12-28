Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Происшествия
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сегодня, 13:26
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53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей
А в Измалково 62-летний мужчина хотел купить удобрения и отправил продавцу-мошеннику 470 000 рублей.
Двое были обмануты под предлогом заработка на бирже. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 49-летняя липчанка таким образом с 20 по 21 ноября перевела через мобильное приложение мошенникам 513 000 рублей, а 19-летний парень с 13 по 15 ноября — 50 210 рублей. Вчера они пришли в полицию.
22-летнего грязинца обманули на 6 775 рублей при продаже капота на сайте объявлений. 56-летняя жительница Задонска перевела мошенникам с сайта объявлений 40 тысяч рублей за услугу по снятию и укладке тротуарной плитки. В Измалково 62-летний мужчина хотел приобрести удобрения и перевёл в отделении банка продавцу 470 000 рублей, а тот оказался мошенником.
В Тербунах 31-летнюю женщину обманули на 227 000 рублей — промоутер предложил ей дополнительный заработок на торговой площадке.
А в Добринке 37-летняя женщина по просьбе знакомой в мессенджере одолжила ей 10 000 рублей, но оказалось — аккаунт взломали, и деньги ушли мошенникам.
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