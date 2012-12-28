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Происшествия
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сегодня, 10:03
В Грязях горел дом
А в Липецке столб с линиями интернета и телефонии.
В Грязях пожарные потушили частный дом, он горел на площади в 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В Липецке на улице Брестской загорелась опора линии интернета и телефонии.
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