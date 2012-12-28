В Грязях горел дом

А в Липецке столб с линиями интернета и телефонии.



За сутки в Липецкой области зарегистрировано два пожара.В Грязях пожарные потушили частный дом, он горел на площади в 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В Липецке на улице Брестской загорелась опора линии интернета и телефонии.