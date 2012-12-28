Спорт
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вчера, 18:26
Полузащитник «Металлурга» признан лучшим ассистентом подгруппы «Серебро»
С подсчётом в этом году была беда, но Егор - всё равно умница.
Глухов опередил всех игроков, в частности восьмерых футболистов, на счету которых оказались по 4 результативных паса, в том числе сразу троих полузащитников заслужившей повышение в классе ульяновской «Волги» - Евгения Воронина, Илью Дятлова и Артура Мурзу.
Победа Глухова не вызывает сомнений, но с подсчётом статистики в этом сезоне творилось что-то невероятное. Так, ФНЛ осенью запустила новый Интернет-сайт, на котором у Глухова в какой-то момент залились 5 ассистов, а на старом – 4. И оба сайта были официальными.
По подсчетам авторитетного портала transfermarkt.world, на счету Глухова ещё больше передач – 6. За таковую засчитали ещё и удар в Пятигорске, после которого Денис Сёмин добил мяч сетку. Но по этой же логике липчанину нужно добавить и удар в Краснодаре, завершившийся добиванием Ильи Глебова. Таким образом у Глухова могло быть 7 ассистов. Но в любом случае, эффективнее липчанина в «серебряном» турнире никто не «подносил патроны» партнёрам.
А вот отличиться сам Глухов сумел только однажды в матче на Кубок против пензенского «Зенита», хотя его гол не спас «Металлург» от поражения – 1:2 и раннего вылета.
Егор перешёл в «Металлург» минувшим летом из новосибирской «Сибири». Ранее выступал также за «Тюмень» и раменский «Сатурн».
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