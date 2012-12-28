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421
сегодня, 15:48
9

В основе новогоднего оформления города будут стеклянные шары с липами

За такую концепцию проголосовали 58% участников опроса.

На сайте «Открытый Липецк» завершилось народное голосование за концепцию новогоднего оформления города. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в конкурсе участвовали три концепции: «Город металлургов, лётчиков и талантливых людей», «Вместе в Новый год», «Ёлочная игрушка в виде стеклянного шара с липой».

Голосование за концепции проходило c 20 по 26 ноября. Сегодня обнародованы его результаты: за «Ёлочную игрушку в виде стеклянного шара с липой» отдано 58% голосов. 27% респондентов отдали свои голоса проекту «Вместе в Новый год» и 15% — за «Город металлургов, лётчиков и талантливых людей».

Автором победившей концепции стала Надежда Дележан. Главный элемент её концепции — елочный шар, разработанный индивидуально именно для нашего города с изображением главных символов Липецка и Липецкой области.

В основе новогоднего стиля — морозные узоры, создающие фееричные орнаменты. При этом ёлочный шар выполнен в геральдическом стиле.

Основные цвета концепции — зелёный, фисташковый, белый и их оттенки. В оформлении рекламных макетов, помимо шаров, также возможно использование веток елей, морозных узоров на стекле.

Концепция украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается через открытый конкурс дизайнеров с 2020 года. После голосования концепции-победители дорабатывают и используют для украшения города.


Новый год
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Лиза
29 минут назад
Лучше бы цены снизили, чтобы люди смогли купить подарки и продукты к праздничному столу.
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Нервная мать
42 минуты назад
Куда важнее, чтобы люди в тепле, со светом и водой были. А какие шары- дело последнее.
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!
46 минут назад
Других проблем у нас нет!
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Александр
51 минуту назад
Хотим как в Китае , а у нас опять колхоз!
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Житель Липецка
сегодня, 16:33
сколько стоят?
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Житель
сегодня, 16:17
Стеклянные шары классс!
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Лана Найсли
сегодня, 16:16
Лучше развести бутылки с водкой и закуской , - это будет лучшее новогоднее оформление
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Змеюка
сегодня, 16:07
Как?Без меня?Символа года???
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Позитив
сегодня, 16:06
Шедеврально!!!!!
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