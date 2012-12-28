В основе новогоднего оформления города будут стеклянные шары с липами

За такую концепцию проголосовали 58% участников опроса.

На сайте «Открытый Липецк» завершилось народное голосование за концепцию новогоднего оформления города. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в конкурсе участвовали три концепции: «Город металлургов, лётчиков и талантливых людей», «Вместе в Новый год», «Ёлочная игрушка в виде стеклянного шара с липой».Голосование за концепции проходило c 20 по 26 ноября. Сегодня обнародованы его результаты: за «Ёлочную игрушку в виде стеклянного шара с липой» отдано 58% голосов. 27% респондентов отдали свои голоса проекту «Вместе в Новый год» и 15% — за «Город металлургов, лётчиков и талантливых людей».Автором победившей концепции стала Надежда Дележан. Главный элемент её концепции — елочный шар, разработанный индивидуально именно для нашего города с изображением главных символов Липецка и Липецкой области.В основе новогоднего стиля — морозные узоры, создающие фееричные орнаменты. При этом ёлочный шар выполнен в геральдическом стиле.Основные цвета концепции — зелёный, фисташковый, белый и их оттенки. В оформлении рекламных макетов, помимо шаров, также возможно использование веток елей, морозных узоров на стекле.

Концепция украшения Липецка к новогодним праздникам выбирается через открытый конкурс дизайнеров с 2020 года. После голосования концепции-победители дорабатывают и используют для украшения города.