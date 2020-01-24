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вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: дорожные аварии, безрезультатные меры и негостеприимный хозяин
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 23 января.
Сегодня в 08:20 на улице Большая Советская в селе Кривополянье Чаплыгинского района под колеса автомобиля «Волга» попала мать с двумя детьми. 42-летняя мать, ее 7-летняя дочь и 5-летний сын получили травмы. Их доставили в Чаплыгинскую районную больницу. Также сегодня водители и прохожие видели на площади Революции в Липецке патрульные автомобили и полицейских возле автомобиля «Ниссан». Оказалось, что произошло незначительное ДТП с участием полицейского автомобиля. Днем на Товарном проезде столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер» и «БМВ». Машины получили серьезные повреждения, оба водителя остались невредимы.
Читатели в четверг активно комментировали сообщение насчет дома на Осеннем проезде. Вчера члены межведомственной комиссии наконец-то поставили долгожданную точку в конфликте жителей дома на Осеннем проезде, 2 с администрацией Липецка, признав его аварийным из-за сверхнормативных прогибов плит перекрытий между этажами. 1 ноября 2019 года в доме на Осеннем проезде ввели режим локальной чрезвычайной ситуации: в хрущевке опасно провисли межэтажные перекрытия. Попытки аварийно-восстановительных работ успехом не увенчались.
Новость о том, что скандальный застройщик так и не вернул мэрии Липецка приватизированную дорогу, также привлекла внимание читателей. Требование администрации Липецка открыть проезд застройщиком не исполнено. Управление главного смотрителя администрации Липецка обратилось на этот счет в Арбитражный суд с иском по демонтажу ограждений этого земельного участка. 12 февраля должно состояться первое заседание по этому иску. Эта дорога уже находится на кадастровом учете как находящаяся в муниципальной собственности.
Тем временем следователи задержали подозреваемого в убийстве. 19 января 42-летний мужчина пригласил к себе для распития спиртного незнакомцев. Недовольный поведением 43-летнего гостя, он избил его руками и ногами, а затем выволок на лестничную площадку. Спустя несколько часов хозяин квартиры увидел, что избитый так и не пришел в сознание, и обратился за медицинской помощью. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, он умер. Причиной его смерти стала тупая травма живота и грудной клетки с множественными переломами ребер.
Читатели в четверг активно комментировали сообщение насчет дома на Осеннем проезде. Вчера члены межведомственной комиссии наконец-то поставили долгожданную точку в конфликте жителей дома на Осеннем проезде, 2 с администрацией Липецка, признав его аварийным из-за сверхнормативных прогибов плит перекрытий между этажами. 1 ноября 2019 года в доме на Осеннем проезде ввели режим локальной чрезвычайной ситуации: в хрущевке опасно провисли межэтажные перекрытия. Попытки аварийно-восстановительных работ успехом не увенчались.
Новость о том, что скандальный застройщик так и не вернул мэрии Липецка приватизированную дорогу, также привлекла внимание читателей. Требование администрации Липецка открыть проезд застройщиком не исполнено. Управление главного смотрителя администрации Липецка обратилось на этот счет в Арбитражный суд с иском по демонтажу ограждений этого земельного участка. 12 февраля должно состояться первое заседание по этому иску. Эта дорога уже находится на кадастровом учете как находящаяся в муниципальной собственности.
Тем временем следователи задержали подозреваемого в убийстве. 19 января 42-летний мужчина пригласил к себе для распития спиртного незнакомцев. Недовольный поведением 43-летнего гостя, он избил его руками и ногами, а затем выволок на лестничную площадку. Спустя несколько часов хозяин квартиры увидел, что избитый так и не пришел в сознание, и обратился за медицинской помощью. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, он умер. Причиной его смерти стала тупая травма живота и грудной клетки с множественными переломами ребер.
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