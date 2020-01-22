Бизнес
сегодня, 17:55
«ЗАЧЁТная вечеринка» в КРК Мегаполис
Январь – очень щедрый на праздники месяц. И последняя суббота января не станет исключением – 25 января в КРК Мегаполис состоится специальная «ЗАЧЁТная вечеринка». Праздник у студентов, а приглашаются все!
Во-первых , бывших студентов не бывает: мы продолжаем учиться и узнавать что-то новое постоянно, учимся даже вместе с нашими детьми в школе, учимся работать с новыми технологиями, получая знания нон-стоп, а во-вторых, никто не станет спорить, что самый веселый и увлекательный, романтичный и интересный период в жизни – студенческие годы. Так что самое время собирать друзей, одногруппников, чтобы максимально танцевально и ярко отметить Татьянин день на «ЗАЧЁТной вечеринке» в КРК Мегаполис.
Старт в 21-00. Организаторы подготовили специальный плейлист – только зачётные хиты и невероятная атмосфера на танцполе гарантирована, всех гостей ждут приятные вкусные подарки, для самых активных готовы задорные конкурсы и действительно достойные призы. В этом не может быть сомнений потому, что партнером «ЗАЧЁТной вечеринки » выступает электронный дискаунтер «Ситилинк» - один из крупнейших магазинов онлайн-торговли, на российском рынке с 2008 года.
В ассортименте представлено 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. Более 100 полноформатных магазинов, порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 330 городах России. Ну и «вишенкой» на праздничном торте под названием «ЗАЧЁТная вечеринка» станут специальные гости - хорошо известные и любимые не только в Липецке, но и за его пределами, талантливые поющие студенты – участники вокального ансамбля «Голос. ЛГТУ».
Еще один приятный момент: всех Татьян и предъявителей студенческого билета ждёт скидка на входные билеты на «ЗАЧЁТную вечеринку».
Для лиц старше 16 лет (16+)
Подробности по телефону 55 33 88
Организатор ООО «Мегалайф»
Спонсор ООО «СИТИЛИНК»
Юр. Адрес: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
ОГРН: 1147746461422
Фактический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, 35Б (ТРЦ Малибу, -1 этаж).
Телефон: 8(4742) 20-33-01
Во-первых , бывших студентов не бывает: мы продолжаем учиться и узнавать что-то новое постоянно, учимся даже вместе с нашими детьми в школе, учимся работать с новыми технологиями, получая знания нон-стоп, а во-вторых, никто не станет спорить, что самый веселый и увлекательный, романтичный и интересный период в жизни – студенческие годы. Так что самое время собирать друзей, одногруппников, чтобы максимально танцевально и ярко отметить Татьянин день на «ЗАЧЁТной вечеринке» в КРК Мегаполис.
Старт в 21-00. Организаторы подготовили специальный плейлист – только зачётные хиты и невероятная атмосфера на танцполе гарантирована, всех гостей ждут приятные вкусные подарки, для самых активных готовы задорные конкурсы и действительно достойные призы. В этом не может быть сомнений потому, что партнером «ЗАЧЁТной вечеринки » выступает электронный дискаунтер «Ситилинк» - один из крупнейших магазинов онлайн-торговли, на российском рынке с 2008 года.
В ассортименте представлено 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. Более 100 полноформатных магазинов, порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 330 городах России. Ну и «вишенкой» на праздничном торте под названием «ЗАЧЁТная вечеринка» станут специальные гости - хорошо известные и любимые не только в Липецке, но и за его пределами, талантливые поющие студенты – участники вокального ансамбля «Голос. ЛГТУ».
Еще один приятный момент: всех Татьян и предъявителей студенческого билета ждёт скидка на входные билеты на «ЗАЧЁТную вечеринку».
Для лиц старше 16 лет (16+)
Подробности по телефону 55 33 88
Организатор ООО «Мегалайф»
Спонсор ООО «СИТИЛИНК»
Юр. Адрес: Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
ОГРН: 1147746461422
Фактический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, 35Б (ТРЦ Малибу, -1 этаж).
Телефон: 8(4742) 20-33-01