Происшествия

сегодня, 16:33

Липчанин прятался от полиции в Москве

3 558
#административный надзор
1
Липчанин прятался от полиции в Москве

41-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске, трудился рабочим на стройках.

Сотрудники отдела полиции № 6 Липецка завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя города Липецка, который находился в федеральном розыске. Липчанина привлекли к ответственности по ст.314.1. ч.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений»

- Несколько лет назад мужчина был осужден за серию краж, отбыл наказание и освободился из мест лишения свободы. Учитывая неоднократные судимости, согласно законодательству, за ним был установлен длительный административный надзор в шесть лет. В это время мужчина должен был соблюдать определенные правила – не выезжать за пределы области, являться в полицию в установленные сроки, соблюдать запреты на пребывание в определенных местах, и другие ограничения. Но липчанин проигнорировал эти условия и уехал в неизвестном направлении. Его объявили в розыск. Оказалось, что липчанин подрабатывал строителем в Москве, часто менял место жительства и не регистрировался по месту пребывания,- сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Мужчина трудился на разных стройках. Один из работодателей зарегистрировал его данные в хостеле, где поселилась бригада строителей для работы на очередном объекте. Проверка данных клиентов хостела выявила, что мужчина находится в федеральном розыске. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Липецкую область.

Липчанин арестован. Ему грозит до года лишения свободы.
3 558
#административный надзор
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поп,кирюшка гуньдяев!

3 минуты назад
Смерть ментам!!!
ответить

Инопланетянин

15 минут назад
Если работает, это нехорошо. Надо посадит чтоб государство кормил .
ответить

Житель

47 минут назад
Ну и что он сделал криминального? Работал? Это сейчас запрещено?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке нашли труп дальнобойщика
3
В Липецке нашли труп дальнобойщика

сегодня, 16:25

Происшествия
Чиновника администрации поймали с «липовым» больничным
#больничный #подделка
14
Чиновника администрации поймали с «липовым» больничным

сегодня, 14:45

Происшествия
Сожительница «наркобарона» высыпала марихуану с балкона
#наркотики
1
Сожительница «наркобарона» высыпала марихуану с балкона

сегодня, 14:45

Происшествия
Водитель «ВАЗа» врезался в машину с детьми и уехал с места аварии
#авария #ДТП
31
Водитель «ВАЗа» врезался в машину с детьми и уехал с места аварии

сегодня, 10:04

Происшествия
В столкновении на улице Папина пострадали два человека
#авария #ДТП
7
В столкновении на улице Папина пострадали два человека

сегодня, 08:54

Происшествия
Обвиняемый по делу о смерти пенсионерки от наледи потребовал дополнительной экспертизы
#сосульки #несчастный случай
63
Обвиняемый по делу о смерти пенсионерки от наледи потребовал дополнительной экспертизы

вчера, 17:10

Происшествия