Липчанин прятался от полиции в Москве

41-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске, трудился рабочим на стройках.

Сотрудники отдела полиции № 6 Липецка завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя города Липецка, который находился в федеральном розыске. Липчанина привлекли к ответственности по ст.314.1. ч.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений»



- Несколько лет назад мужчина был осужден за серию краж, отбыл наказание и освободился из мест лишения свободы. Учитывая неоднократные судимости, согласно законодательству, за ним был установлен длительный административный надзор в шесть лет. В это время мужчина должен был соблюдать определенные правила – не выезжать за пределы области, являться в полицию в установленные сроки, соблюдать запреты на пребывание в определенных местах, и другие ограничения. Но липчанин проигнорировал эти условия и уехал в неизвестном направлении. Его объявили в розыск. Оказалось, что липчанин подрабатывал строителем в Москве, часто менял место жительства и не регистрировался по месту пребывания,- сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Мужчина трудился на разных стройках. Один из работодателей зарегистрировал его данные в хостеле, где поселилась бригада строителей для работы на очередном объекте. Проверка данных клиентов хостела выявила, что мужчина находится в федеральном розыске. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Липецкую область.



Липчанин арестован. Ему грозит до года лишения свободы.