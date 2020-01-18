Сожительница «наркобарона» высыпала марихуану с балкона

Липчанин хранил крупную партию растительного наркотика.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего жителя Липецка. Его считают причастным к нелегальному обороту наркотиков. Во время задержания мужчины его сожительница пыталась уничтожить улики — крупную партию марихуаны.



- Мужчина попал в поле зрения наркополицейских в декабре 2019 года. В момент задержания сожительница задержанного попыталась выкинуть часть наркотиков с балкона. Позже она пояснила, что испугалась, поэтому хотела избавится от запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - В ходе обыска было обнаружено и изъято 250 граммов наркотиков растительного происхождения. Их планировали сбыть жителям областного центра.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.