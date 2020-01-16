В Липецкой области мокрый снег и до +3

Ночью 17 января через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт Атлантического циклона — он принесет с собой осадки: снег и мокрый снег.

Днем осадки прекратятся, на дорогах образуется гололедица. 18 и 19 января на фоне повышенного атмосферного давления погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 8-11 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет около нуля градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.



День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градуса мороза.



