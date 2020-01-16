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38 минут назад

Тимошенко требует отставки Зеленского

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#Зеленский #отставка #Украина
Тимошенко требует отставки Зеленского

Причиной для критики стала скандальная аудиозапись.

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда, в том числе премьер-министр Алексей Гончарук, должны прекратить исполнять свои обязанности после обнародования в СМИ аудиозаписей якобы с закрытого совещания, где глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике. Такое мнение сказала в четверг в кулуарах Верховной рады лидер партии "Батькивщина" и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает ТАСС.

Ранее в Youtube появилась аудиозапись, на которой голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у украинского лидера «очень примитивное понимание экономических процессов», напоминает «Газета». Утверждается, что разговор якобы произошел 16 декабря прошлого года. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Также информация об отставке премьер-министра не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы, сообщает РИА Новости.

- Эту власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел, - сказала Тимошенко журналистам, комментируя скандал с "прослушкой" Гончарука.

Тимошенко считает, что подобные записи "открывают глаза украинскому обществу". По ее словам, обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением.
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#Зеленский #отставка #Украина

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