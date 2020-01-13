Происшествия

11 минут назад

Добринские спасатели сняли с крыши кота

2 53
#спасение кота
Добринские спасатели сняли с крыши кота

Операция по спасению длилась 40 минут

Как сообщает сообщество газеты  "Добринские вести" в "ВКонтакте", кот забрался на крышу двухэтажного дома в поселке Петровский и не мог оттуда слезть. Хозяйка вместе с мужем пытались самостоятельно с крыши кота, но им это не удалось.

И тогда "хозяйка решила обратиться за помощью к командиру ОПСП Сергею Киселеву.  Пожарные-спасатели Андрей Кузнецов и Андрей Чернов прибыли на «место происшествия». По пожарной лестнице они поднялись на строение и в течение 30-40 минут пытались достать оттуда животное, которое было напугано и не шло на руки к спасателям. В итоге вместе с хозяйкой им удалось приманить Лимона и снять его с высоты", сообщает паблик газеты.

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Фото: vk.com/dobvesti

2 53
#спасение кота

Комментарии (2)

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Я

46 секунд назад
Огонь кот.
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Новость в Топ

55 секунд назад
Вот в Абхазии что творится то ))))
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