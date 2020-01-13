Происшествия
11 минут назад
Добринские спасатели сняли с крыши кота
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Операция по спасению длилась 40 минут
Как сообщает сообщество газеты "Добринские вести" в "ВКонтакте", кот забрался на крышу двухэтажного дома в поселке Петровский и не мог оттуда слезть. Хозяйка вместе с мужем пытались самостоятельно с крыши кота, но им это не удалось.
И тогда "хозяйка решила обратиться за помощью к командиру ОПСП Сергею Киселеву. Пожарные-спасатели Андрей Кузнецов и Андрей Чернов прибыли на «место происшествия». По пожарной лестнице они поднялись на строение и в течение 30-40 минут пытались достать оттуда животное, которое было напугано и не шло на руки к спасателям. В итоге вместе с хозяйкой им удалось приманить Лимона и снять его с высоты", сообщает паблик газеты.
Фото: vk.com/dobvesti
И тогда "хозяйка решила обратиться за помощью к командиру ОПСП Сергею Киселеву. Пожарные-спасатели Андрей Кузнецов и Андрей Чернов прибыли на «место происшествия». По пожарной лестнице они поднялись на строение и в течение 30-40 минут пытались достать оттуда животное, которое было напугано и не шло на руки к спасателям. В итоге вместе с хозяйкой им удалось приманить Лимона и снять его с высоты", сообщает паблик газеты.
Фото: vk.com/dobvesti
2 53
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11.01.2020 20:06Происшествия
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