В первом матче года МХК «Липецк» умудрился проиграть, ведя по ходу матча – 4:0

"Это фиаско, братан", - только и оставалось сказать после матча.

Год Крысы начался как нельзя хуже для липецких хоккеистов. В первой же игре «бело-синие» уступили на своей площадки саратовскому «Кристаллу» - 5:7.

Еще в середине матча в такое развитие событий верилось с трудом, ведь липчане выигрывали 4:0 (!) и, казалось, не знали проблем. Но затем случился сущий кошмар.

«Липецк» забросил первую шайбу в новом году спустя 5 с небольшим минут после начала матча – Илья Орлов вблизи чужих ворот удачно подставил клюшку, и счет стал 1:0. Затем Даниил Болдырев на 7-й минуте и Кирилл Мазорчук на 10-й по разу отличились в большинстве – 3:0. Начало у «Липецка» получилось столь мощным, что тренеры волжан на приведение своей команды в чувство истратили единственный тайм-аут уже в середине первого периода.

Но сразу это не помогло: в начале второго отрезка красивую шайбу забил Егор Евтеев, вовремя выскочив из-за ворот и неотразимо бросив – 4:0.

Гол кристалловца Нияза Абдрашидова в большинстве получился эффектным (в стиле финна Микаэля Гранлунда – с удержанием шайбы на крюке), но в тот казался скорее шайбой престижа. Как и шайба его партнера Дмитрия Полущина на 33-й минуте, тоже реализовавшего численное преимущество – 4:2. Тем более что Орлов вскоре оформил «дубль», забросив пятую шайбу липчан в быстрой атаке – 5:2.

«Кристалл» следом заменил вратаря: вместо Ивана Мусатова на лед вышел Дмитрий Сердюк. В тот момент мало кто мог подумать, что по такой игре он останется «сухим». Но саратовский голкипер не раз выручал свою команду, а у его партнеров, что называется, «покатило». До конца второго периода в воротах «Липецка» побывали еще три шайбы после бросков Константина Мещерякова, Ерванда Булгуряна и Абдрашидова, и счет сравнялся – 5:5.

На третий период команды выходили, как на последний бой. Спустя 7 с небольшим минут Мещеряков забросил свою вторую шайбу и впервые вывел «Кристалл» вперед.

Липчане бросились отыгрываться, заработали буллит, однако Даниил Прохоров исполнил бросок откровенно плохо и этот момент стал ключевым.

В третьей двадцатиминутке липчане нанесли 21 бросок по воротам соперника против 12 (статистика бросков в створ – 12:9 в пользу липчан), но все без толку. А на последних секундах Андрей Лисицын отправил шайбу уже в пустые ворота липчан.

«Липецк» продолжает отдаляться от зоны плей-офф, но пока шансы сохраняются. И очень нужна победа в следующем матче – в воскресение, 12 января, в домашнем дворце спорта «Звездный» над пензенским «Дизелистом». Встреча начнется в 13.00.