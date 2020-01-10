Происшествия

48 минут назад

Задолжавший работнику директор заплатит крупный штраф и отработает на государство 360 часов

4 493
#зарплата
Задолжавший работнику директор заплатит крупный штраф и отработает на государство 360 часов
Приговором мирового судьи директор ООО «Эксперт» признан виновным в невыплате заработной платы и злостном неисполнении решения суда.

В областной прокуратуре рассказали о деталях этого дела.

«Директор не платил своему работнику полгода. При этом он задолжал не только зарплату, но и компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма задолженности составила 207 557 рублей. Деньги на погашение долга по зарплате в организации были, но директор направил их на иные цели, в том числе снял со счета ООО для себя 1 723 000 рублей. Он же в не имея уважительных причин, не исполнил решение суда», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде директор не признал вину. Однако представленные доказательства позволили суду прийти к выводу об обоснованности обвинения.

По совокупности совершенных преступлений директор приговорен к штрафу в размере 200 000 рублей и 360 часам обязательных работ.
4 493
#зарплата

Комментарии (4)

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Дирехтор

50 секунд назад
Дирехтор ИксПерДа заторчал подчиненному
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Леонид кацман

1 минуту назад
Фактически это кража ,сажать надо
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Серый

13 минут назад
Это осталось загадкой.
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робатяга

16 минут назад
а зарплату выплатил ???///
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