Задолжавший работнику директор заплатит крупный штраф и отработает на государство 360 часов

Приговором мирового судьи директор ООО «Эксперт» признан виновным в невыплате заработной платы и злостном неисполнении решения суда.



В областной прокуратуре рассказали о деталях этого дела.



«Директор не платил своему работнику полгода. При этом он задолжал не только зарплату, но и компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма задолженности составила 207 557 рублей. Деньги на погашение долга по зарплате в организации были, но директор направил их на иные цели, в том числе снял со счета ООО для себя 1 723 000 рублей. Он же в не имея уважительных причин, не исполнил решение суда», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В суде директор не признал вину. Однако представленные доказательства позволили суду прийти к выводу об обоснованности обвинения.



По совокупности совершенных преступлений директор приговорен к штрафу в размере 200 000 рублей и 360 часам обязательных работ.

