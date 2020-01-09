В мире
сегодня, 14:32
Ди Каприо спас мужчину в Карибском море
Мужчина находился в воде 11 часов в ожидании помощи
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт в Карибском море и пробывшего в воде 11 часов, сообщает Лента.ру. со ссылкой на Daily Mail.
30 декабря Ди Каприо отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной. По рации актер получил сигнал от капитана другого судна, который сообщил, что 24-летний француз напился и вывалился за борт. Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан не знал.
Яхта с Ди Каприо на борту оказалось единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард». Пострадавшего вытащили из воды, накормили, дали одежду и передали сотрудникам береговой охраны.
30 декабря Ди Каприо отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной. По рации актер получил сигнал от капитана другого судна, который сообщил, что 24-летний француз напился и вывалился за борт. Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан не знал.
Яхта с Ди Каприо на борту оказалось единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Капитан назвал спасение мужчины «шансом один на миллиард». Пострадавшего вытащили из воды, накормили, дали одежду и передали сотрудникам береговой охраны.