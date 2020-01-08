сегодня, 09:33
Иностранцам не удалось привести в Липецкую область лихорадку
Всех прибывающих из-за рубежа граждан тщательно осматривают в липецком аэропорту.
64 иностранца подвергнуты особому медицинскому контролю в липецком аэропорту в 2019 году.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, граждане прибыли к нам из Германии, Франции, Австрии и Венгрии.
Усиленные санитарные мероприятия вызваны распространением опасных заболеваний на земном шаре – таких, как лихорадка Западного Нила, болезнь тенге, корь и другие.
У въезжающих признаков заболеваний не обнаружено. Не циркулирует эта зараза и в Липецкой области – в том числе потому, что всех прибывающих в регион иностранцев подвергают тщательному медицинскому контролю.
Фото lawyertime.com
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