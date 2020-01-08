Общество

сегодня, 09:33

Иностранцам не удалось привести в Липецкую область лихорадку

9 1083
#Санитарный контроль #аэропорт
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Иностранцам не удалось привести в Липецкую область лихорадку

Всех прибывающих из-за рубежа граждан тщательно осматривают в липецком аэропорту.

64 иностранца подвергнуты особому медицинскому контролю в липецком аэропорту в 2019 году.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, граждане прибыли к нам из Германии, Франции, Австрии и Венгрии.

Усиленные санитарные мероприятия вызваны распространением опасных заболеваний на земном шаре – таких, как лихорадка Западного Нила, болезнь тенге, корь и другие.

У въезжающих признаков заболеваний не обнаружено. Не циркулирует эта зараза и в Липецкой области – в том числе потому, что всех прибывающих в регион иностранцев подвергают тщательному медицинскому контролю.

Фото lawyertime.com

9 1083
#Санитарный контроль #аэропорт
2

Комментарии (9)

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Липецк

2 минуты назад
Смищьные какие. Какой аэропорт? Над областью проходят десятки авиационных трасс. Сыпанут с самолета и хрен докажешь- чье. Уже трейлят во всю.
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Евген

18 минут назад
я не понял что-то. а как они проверяют, если у нас нет международных рейсов?
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Олег п

45 минут назад
Писд[ш епаный роспотреб не куя не делает, только отписки и поручения раздаёт одним словом бригада гомосеков
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инквизитор

47 минут назад
Во все времена к нам из Европы проникала чума, холера, сифилис и прочая средневековая зараза.
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

51 минуту назад
Вася, а у меня лохматка есть)
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Вася

52 минуты назад
А зачем нам лихорадка? У нас лихоманка есть
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Родина

57 минут назад
Понаехали на нашу пенсионную реформу, тротуарную плитку, автохамов завидовать, нехристи окаянные.
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Ваш

сегодня, 09:50
Усилить контроль на въезд иностранцев (там одни шпионы и агенты госдепа) и запретить выезд наших граждан зарубеж. И будет как в СССР.
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АЗ

сегодня, 09:39
А зачем у нас всё есть, даже пенсии.
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