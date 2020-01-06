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сегодня, 08:48

Езда по встречке на красный свет – полный беспредел

5 1187
#Езда #лихач #автохамы
2
Езда по встречке на красный свет – полный беспредел

Маневр, который мог стоить человеческих жизней, снял наш читатель.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на которой зафиксировано вопиющее нарушение правил.

Автомобиль с тамбовскими номерами на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов выезжает на полосу встречного движения, да еще и на красный свет, мчась по «зебре» в тот момент, когда по ней должны идти пешеходы.

Если попытаться понять логику водителя, то, скорее всего, он решил, что раз на светофоре загорелся запрещающий сигнал, что по «встречке» уже никто не поедет (разве что – такой же любитель быстрой езды), а о том, что на переходе могут быть люди, даже не подумал. Такая езда могла закончиться жертвами. Налицо целый «букет» нарушений ПДД.

5 1187
#Езда #лихач #автохамы
2

Комментарии (5)

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5 минут назад
На такой сигнал светофора можно и по тротуарам
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Око

10 минут назад
поСпешалкина прав лишалкина, в пешехода превращалкина, ух.
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бизнеследи

45 минут назад
автоледи, если красный моргает, то с обратной стороны должен быть моргающий зеленый и по моему тогда можно ехать только по встречке.
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Советы

сегодня, 09:14
Автоледи ты глаза протри какой моргающий красный от пьянки ты что ль не отошла
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автоледи

сегодня, 09:11
Он же ехал на моргающий красный,по моему так можно.
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