Езда по встречке на красный свет – полный беспредел

Маневр, который мог стоить человеческих жизней, снял наш читатель.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеозапись со своего регистратора, на которой зафиксировано вопиющее нарушение правил.

Автомобиль с тамбовскими номерами на перекрестке проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов выезжает на полосу встречного движения, да еще и на красный свет, мчась по «зебре» в тот момент, когда по ней должны идти пешеходы.

Если попытаться понять логику водителя, то, скорее всего, он решил, что раз на светофоре загорелся запрещающий сигнал, что по «встречке» уже никто не поедет (разве что – такой же любитель быстрой езды), а о том, что на переходе могут быть люди, даже не подумал. Такая езда могла закончиться жертвами. Налицо целый «букет» нарушений ПДД.