В мире
сегодня, 17:16
Название Голландия официально перестало существовать
Будет использоваться только название "Нидерланды"
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian.
Правительство считает, что такое решение перераспределит туристический поток. Сейчас большая часть путешественников посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И они с трудом справляются с туристическим потоком. Также, по мнению правительства страны, такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.
Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.
Правительство считает, что такое решение перераспределит туристический поток. Сейчас большая часть путешественников посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И они с трудом справляются с туристическим потоком. Также, по мнению правительства страны, такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.
Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.