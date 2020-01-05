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Название Голландия официально перестало существовать

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Название Голландия официально перестало существовать

Будет использоваться только название "Нидерланды"

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian.

Правительство считает, что такое решение перераспределит туристический поток. Сейчас большая часть путешественников посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И они с трудом справляются с туристическим потоком. Также, по мнению правительства страны, такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.
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