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сегодня, 15:40
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
Состояние 11 человек оценивается как тяжёлое
Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй увеличилось до 44 человек, говорится сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
Вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме. Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с заражёнными, они находятся под наблюдением врачей.
Также сообщается, что не выявлено случаев заражения медперсонала в результате вспышки неизвестной формы пневмонии или передачи вируса от человека к человеку, передает RT.
Возбудитель и причина заболевания устанавливаются. Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания
Вирусная пневмония невыясненной природы диагностирована у 44 пациентов, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме. Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с заражёнными, они находятся под наблюдением врачей.
Также сообщается, что не выявлено случаев заражения медперсонала в результате вспышки неизвестной формы пневмонии или передачи вируса от человека к человеку, передает RT.
Возбудитель и причина заболевания устанавливаются. Уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания