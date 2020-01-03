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Омский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

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Омский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Пропавшего парня нашли мертвым

Трагически завершились поиски 17-летнего Кирилла Серова из села Заливино Тарского района.

Сообщаеися, в 3 часа ночи 1 января он отправился из гостей, где праздновал Новый год, в сторону дома. Но там парень так и не появился. Утром его мама обратилась в полицию. Мальчика искали сутки и сегодня его тело обнаружили в 500 м от села Заливино, сообщает ОмскРегион.

Как выяснили сотрудники полиции, последним, кто видел мальчика после трёх часов ночи, был житель многоквартирного дома, в котором проживал подросток. Подросток ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, молодой человек выбежал на улицу. Домой он так и не пришел. Телефон свой забыл у друзей.

По предварительной версии, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. На теле подростка нет признаков насильственной смерти. Следком проводит проверку.
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Комментарии (1)

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Ростовский пацанчик

36 минут назад
Хорошо парнишку торкнуло, дурь хорошая была наверно
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