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Омский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
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Пропавшего парня нашли мертвым
Трагически завершились поиски 17-летнего Кирилла Серова из села Заливино Тарского района.
Сообщаеися, в 3 часа ночи 1 января он отправился из гостей, где праздновал Новый год, в сторону дома. Но там парень так и не появился. Утром его мама обратилась в полицию. Мальчика искали сутки и сегодня его тело обнаружили в 500 м от села Заливино, сообщает ОмскРегион.
Как выяснили сотрудники полиции, последним, кто видел мальчика после трёх часов ночи, был житель многоквартирного дома, в котором проживал подросток. Подросток ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, молодой человек выбежал на улицу. Домой он так и не пришел. Телефон свой забыл у друзей.
По предварительной версии, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. На теле подростка нет признаков насильственной смерти. Следком проводит проверку.
Сообщаеися, в 3 часа ночи 1 января он отправился из гостей, где праздновал Новый год, в сторону дома. Но там парень так и не появился. Утром его мама обратилась в полицию. Мальчика искали сутки и сегодня его тело обнаружили в 500 м от села Заливино, сообщает ОмскРегион.
Как выяснили сотрудники полиции, последним, кто видел мальчика после трёх часов ночи, был житель многоквартирного дома, в котором проживал подросток. Подросток ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, молодой человек выбежал на улицу. Домой он так и не пришел. Телефон свой забыл у друзей.
По предварительной версии, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. На теле подростка нет признаков насильственной смерти. Следком проводит проверку.
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Ростовский пацанчик