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сегодня, 18:57
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Предложение внес первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва»
Нилов считает, что данный поступок будет этичным и моральным.
Так депутат отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.
Нилов считает, что данный поступок будет этичным и моральным.
Так депутат отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.