В России

сегодня, 18:57

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

264
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Предложение внес первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Его цитирует агентство «Москва»

Нилов считает, что данный поступок будет этичным и моральным.

Так депутат отреагировал на инициативу коллеги из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил разработать для чиновников правила по «нравственному» поведению на новогодних корпоративах. В частности, по мнению Петрова, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.
264

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

сегодня, 19:21

В России
В Псковской области автобус упал в кювет
В Псковской области автобус упал в кювет

сегодня, 17:51

В России
#Дальний Восток
Власти России обсудят создание авиакомпании на Дальнем Востоке

сегодня, 12:55

В России
#Итоги года
Названы знаковые для России объекты инфраструктуры 2019 года

сегодня, 12:53

В России
В 2019 году сотрудники МЧС спасли 254 тысячи жизней
#МЧС
1
В 2019 году сотрудники МЧС спасли 254 тысячи жизней

вчера, 19:31

В России
Cостояние богатейших россиян выросло за год на 21% — Bloomberg
2
Cостояние богатейших россиян выросло за год на 21% — Bloomberg

вчера, 10:29

В России