После новогоднего корпоратива липчанин попал под нож в пивбаре

Кружка пива после коньяка и виски оказалась лишней.

Октябрьским районным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушении на убийство.



… В 7 часов утра в четверг, 26 декабря, в работающий круглосуточно пивбар «Бархат» зашли с продолжавшегося всю ночь корпоративной вечеринки два друга. Очевидно, им показалось мало коньяка и виски, которые товарища решили «полирнуть» пивком. В баре к ним подошел незнакомый мужчина, чтобы сообразить на троих. Но третий в данной ситуации оказался лишним. Обидевшись на отказ в присоединении к компании, мужчина ушел . Вернувшись через полчаса, он достал нож и нанес им четыре удара в грудь, живот и ногу того, кто его обидел.



Товарищ потерпевшего оказался не из робкого десятка. Он скрутил преступника и удерживал его до приезда опергруппы ближайшего отдела полиции и группы быстрого реагирования ЧОПа пивбара. Раненого мужчину в критическом состоянии доставили в городскую больницу №3 «Свободный сокол», где хирурги, проявив чудеса профессионализма, спасли пациента (одно из ножевых ранений пришлось в сердце).



- Обвиняемый в покушении на убийство был уже трижды судим - за кражу, грабеж и мошенничество. В субботу суд арестовал его по предъявленному обвинению. Мотивом преступления мужчина назвал внезапно возникшие у него неприязненные отношения к потерпевшему. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян, - прокомментировали GOROD48 произошедшее в правоохранительных органах.

