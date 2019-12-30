Происшествия

сегодня, 10:40

После новогоднего корпоратива липчанин попал под нож в пивбаре

18 4564
#поножовщина
6
После новогоднего корпоратива липчанин попал под нож в пивбаре

Кружка пива после коньяка и виски оказалась лишней.

Октябрьским районным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Липецка, обвиняемого в покушении на убийство.

… В 7 часов утра в четверг, 26 декабря, в работающий круглосуточно пивбар «Бархат» зашли с продолжавшегося всю ночь корпоративной вечеринки два друга. Очевидно, им показалось мало коньяка и виски, которые товарища решили «полирнуть» пивком. В баре к ним подошел незнакомый мужчина, чтобы сообразить на троих. Но третий в данной ситуации оказался лишним. Обидевшись на отказ в присоединении к компании, мужчина ушел . Вернувшись через полчаса, он достал нож и нанес им четыре удара в грудь, живот и ногу того, кто его обидел.

Товарищ потерпевшего оказался не из робкого десятка. Он скрутил преступника и удерживал его до приезда опергруппы ближайшего отдела полиции и группы быстрого реагирования ЧОПа пивбара. Раненого мужчину в критическом состоянии доставили в городскую больницу №3 «Свободный сокол», где хирурги, проявив чудеса профессионализма, спасли пациента (одно из ножевых ранений пришлось в сердце).

- Обвиняемый в покушении на убийство был уже трижды судим - за кражу, грабеж и мошенничество. В субботу суд арестовал его по предъявленному обвинению. Мотивом преступления мужчина назвал внезапно возникшие у него неприязненные отношения к потерпевшему. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян, - прокомментировали GOROD48 произошедшее в правоохранительных органах.
18 4564
#поножовщина
6

Комментарии (18)

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Расстрелять

сегодня, 13:06
К чертям собачьим! Какой от него дормаеда сейчас кормить одевать будут нахаляву! ЖКХ платить не надо там греют
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Валетов

сегодня, 12:31
После трёх отсидок надо ликвидировать!
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Вот поэтому

сегодня, 12:06
У меня тоже всегда с собой нож чтобы усадить вот такого тупорылого ушлепка если что)
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Ни че

сегодня, 12:03
3 января сводку почитаем дэбилы будут друг друга мочить все праздники
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Точно точно

сегодня, 12:02
Бархаты дрова, а пиво у них полное ганище ссаки
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Бархаты дрова

сегодня, 12:00
Это рассадник конченных дэбилов
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жертвам российского корпоротива посящаетья.

сегодня, 11:51
он сново бросился на грудь,но я успел ему воткнуть и там 3 раза провернуть свое оружие Русский корпоротив бессмысленный и беспощадный.
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Колыван

сегодня, 11:45
Это нормально. Под пивасик всегда так делаю.
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Ч

сегодня, 11:45
" ЗАПОМНИТЕ " , правильно подсказываете , а я добавлю формулу : " Сколько , с кем , когда и где ? "
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ахах

сегодня, 11:38
Как карэнина штоли? Попадают под поезд неуч. Думай ещё.
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