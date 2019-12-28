Победный «шита-цуки» липчанки

Наши спортсменки завоевали медали главного российского турнира года по каратэ.

Липчанки завоевали две «бронзовые» медали в Санкт-Петербурге в чемпионате России по киокусинкай.

Анастасия Спиридонова из клуба «Белый Тигр» отличилась в соревнованиях взрослых в весовой категории до 50 кг, выиграв три боя. Самой запоминающейся стала ее победа в четвертьфинале, когда Анастасия продемонстрировала сложный удар «шита-цуки» - перевернутым кулаков в корпус соперницы, что принесло ей чистую победу – «иппон».

Среди юниорок 16-17 лет в категории свыше 60 кг третьей стала Дарья Кононова.

На фото (слева направо) Спиридонова, тренер Эдуард Саргсян, Кононова.