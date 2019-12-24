В России
56 минут назад
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Пилот выжил
Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. О состоянии пилота пока ничего не известно.
Истребитель пятого поколения Су-57, который разбился во вторник в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным. Передача техники была запланирована на текущую неделю.
Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. О состоянии пилота пока ничего не известно.
Истребитель пятого поколения Су-57, который разбился во вторник в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным. Передача техники была запланирована на текущую неделю.