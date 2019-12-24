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56 минут назад

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Пилот выжил

Под Комсомольском-на-Амуре потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.

Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. О состоянии пилота пока ничего не известно.

Истребитель пятого поколения Су-57, который разбился во вторник в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным. Передача техники была запланирована на текущую неделю.
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