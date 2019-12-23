В новогоднюю ночь над Липецком запустят три салюта

Чтобы посмотреть фейерверк придется ехать на окраину.

Три праздничных салюта запустят в новогоднюю ночь в Липецке, сообщили GOROD48 в департаменте культуры и туризма администрации Липецка. Красочные огни расцветят небо над окраинами города. Салюты запустят возле ДК «Шахтинский» в 01:30 1 января, ДК «Матыра» и ДК «Городской» в 3 часа ночи.



В новогоднюю ночь можно и самим украсить праздник фейерверком. В Липецке салюты можно запускать возле ДК, на открытых площадках в парках. Если вы решите запустить фейерверк в жилом массиве, то стоит помнить: при причинении ущерба чужому имуществу или травм людям придется ответить перед законом.



Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:



- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

- лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.



Зажигая фитиль, очень важно не попадать на "линию огня". Не наклонятся над изделием во время его использования. Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты. Вне зависимости от обстоятельств, фитиль фейерверка – предмет особого внимания. В случае если он поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия.



В том случае, если фейерверк не сработал, нельзя пытаться его использовать повторно. Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий для этого момент – в руках или в непосредственной близости от людей.



Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, она поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества. После использования пиротехнического изделия нужно обязательно осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.



Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно отказаться от использования любых пиротехнических изделий во избежание печальных последствий, советуют в ГУ МЧС по Липецкой области.





