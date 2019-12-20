Чайковский, танцы, рок и летающая ёлка

Cегодня в Липецком Государственном академическом театре драмы им Л.Н. Толстого состоялась премьера новогоднего спектакля "Щелкунчик".

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«Щелкунчика» Гофмана часто называют самой новогодней и рождественской из сказок. Говорят, именно это произведение во многом способствовало популяризации праздничных ёлок и утренников в нашей стране и не только.



В этом году к «Щелкунчику» Гофмана особенное внимание, ведь наступающий 2020 год - год крысы или мыши. В Москве «Щелкунчика» ставят на льду с участием именитых фигуристов Евгения Плющенко, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. В Липецкой области тоже сразу несколько новогодних ёлок будут по мотивам сказки Гофмана.



- Я вообще не понимаю, почему спектакль не назвали «Мышиный король», - искренне удивляется исполнитель одной из главных ролей Эмин Мамедов.



«Щелкунчика» в театре Толстого ставят не в первый раз. Почти 20 лет назад, в 2001-м роль Мышиного короля также играл Эмин Мамедов. На этот раз на сцене – целый семейный подряд Мамедовых: самой юной актрисе Лейле Мамедовой всего 7 лет, дебютировала девочка в «Маленьких трагедиях», а на «Щелкунчика», где она сыграла роль волшебного ореха, первоклассница с нетерпением ждёт своего учителя и уже надеется на «пятёрку» по чтению.



«Сказки интересно слушать, смотреть, но участвовать в сказках нельзя», - говорит Чародей и Звездочёт, отговаривающий Мари от опасного путешествия в марципановый замок. Но разве можно уберечь детей от сказок, особенно под Новый год? И вот уже отважная девочка во власти злых чар…



Знаменитую историю о Рождественском чуде в театре Толстого попытались сделать максимально интерактивной и волшебной – уже на первых минутах спектакля на сцене летает ёлка, а зал поделился на правый и левый фланги в армии короля, собравшегося идти на войну против Мышляндии. Сказка оживает, а с 12-м ударом часов начинается настоящий колбасный пир. И главное в этой заварухе – не потерять лицо!



«Щелкунчика» в театре Толстого поставил режиссёр из Ставрополя Валентин Бирюков. С липецкой сценой у него связана часть творческой биографии. С 1974 по 1987 год В.В. Бирюков служил в Липецком академическом театре драмы в качестве актера, после окончания режиссерского отделения Театрального училища имени Б.Щукина уехал работать в Ставропольский академический театр драмы им.М.Ю. Лермонтова. Уже сегодня после премьеры режиссёр возвращается домой, оставшись очень довольным юными липецкими зрителями.



Новогодний спектакль получился красивым, музыкальным и современным – и речь не только о световых и других спецэффектах, даже великий Чайковский здесь звучит в рок-обработке. При этом «Щелкунчик» остался «Щелкунчиком» - доброй сказкой с глубоким смыслом. Здесь по-прежнему правда и искренность оказываются сильнее, чем ложь и притворство, а добро побеждает зло, и эта неизбежность доброты даже зло в лице Мышиного короля делает каким-то обаятельным и смешным.



А ещё «Щелкунчик» должен понравиться и мамам, и папам. Тонкий намёк на сочную колбасу и Мышиный король-качок добавили постановке «перчинки». Взрослым понравилось – в зале их хохот зачастую заглушал детские голоса.

