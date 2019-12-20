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Зима не может прорвать оборону: в Липецкой области очередное потепление

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#потепление
Зима не может прорвать оборону: в Липецкой области очередное потепление

21 и 22 декабря на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается с прояснениями, без существенных осадков. 

В ночь на 23 декабря теплый фронт циклона с Атлантики при порывистом ветре принесет повсеместно дожди — от небольших до умеренных. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 декабря - 1 градус мороза, что на 6 градусов выше климатической нормы, 22 декабря — 1-2 градуса тепла, что на 9 градусов выше нормы, 23 декабря — 5-6 градусов тепла, что на 12-13 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.

4 508
#потепление

Комментарии (4)

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Печник

8 минут назад
А я не смог сломать цэлку подруге. Пришлось по печному.
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Валентина

18 минут назад
Считай перезимовали. По мне так хорошая зима.
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Норм

52 минуты назад
Снег просто закончился. Остаётся только одно - привезти его с Арктики Камазами.
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777

58 минут назад
Хоть бы Январь продолжил Фестиваль такой теплой погоды без снежного покрова и тепла.
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