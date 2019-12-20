сегодня, 17:48
Зима не может прорвать оборону: в Липецкой области очередное потепление
21 и 22 декабря на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается с прояснениями, без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.
День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.
Печник
Валентина
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