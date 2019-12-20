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ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.  

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.   

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.    

Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.  

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.  

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок. 
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