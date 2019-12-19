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13 минут назад

Узбекистан назвали страной года

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#страна #экономика #рейтинг
Узбекистан назвали страной года

Такое звание государству определило издание «Экономист».

Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом говорится в статье The Economist «Какая страна улучшила свои показатели в 2019 году?», сообщает издание REGNUM. В этом году редакция издания рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана в список попали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан, уточняет РБК.

Авторы отмечают, что режим прежнего президента, Ислама Каримова, заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба. По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко». «Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику», — цитирует издание «Лента».

Также отмечается пресечение давления на малый бизнес с целью получения взяток, большая открытость границы, позволившая воссоединиться семьям, члены которых проживали в разных странах Центральной Азии. Журнал подчеркивает и приглашение в Узбекистан иностранных специалистов для помощи национальной экономике.

Фото: avatars.net

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#страна #экономика #рейтинг

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