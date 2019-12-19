«Лада Приора» слетела в кювет и перевернулась: пострадал 26-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 декабря в Липецке на улице Кривенкова врезался в столб автомобиль «Мерседес» под управлением 22-летнего водителя. В результате аварии его 18-летний пассажир получил травмы, был доставлен в ГБ № 4 и после оказания помощи отпущен домой.



В селе Поддубровка Усманского района съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя. Мужчина с различными травмами госпитализирован в ГУЗ «Усманская МРБ».



В Усмани на перекрестке улиц Вельяминова и Чернышевского 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил 54-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГУЗ «Усманская МРБ», ей назначено амбулаторное лечение.



В Липецком районе на автодороге Хлевное-Липецк столкнулись автомобили «Kиа» под управлением 44-летнего водителя и «Волга Сибер», под управлением 68-летнего водителя. Пострадавший водитель автомобиля «KIA» был доставлен в БСМП № 1 г. Липецка.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 977 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 1 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 46. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 550 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 36 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.



