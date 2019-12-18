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25% москвичей заявили о желании продать полученное по программе реновации жилье

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Четверть переселенцев по программе реновации в Москве планирует продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомились «Известия».  

Около половины (45%) переселенцев не планируют продавать полученное по программе реновации жильё. Еще 6% респондентов хотели бы денежную компенсацию вместо квартиры. 25% опрошенных планируют сразу продать новое жилье, почти столько же — 24% — не определились с выбором.  

Примерно 80% участников программы реновации на вырученные от продажи квартиры средства или компенсацию хотят приобрести новую квартиру, 11% –– коттедж. Остальные собираются потратить деньги на другие цели, говорится в исследовании НАФИ.  

Отмечается, что исследование НАФИ –– уже второе за год –– было проведено среди переселенцев методом онлайн-опроса Computer Assisted Web Interview (CAWI). Планы москвичей на новое жилье по сравнению с осенью 2018 года практически не изменились.  

Программа реновации была утверждена в 2017 году, ее инициатором стал мэр Москвы Сергей Собянин. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки. 
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