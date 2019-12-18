Липецкая область не приняла экономически обоснованного взноса на капитальный ремонт

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в этом году сделало особый акцент на финансовую устойчивость региональных операторов по капитальному ремонту. Одной из главных рекомендаций в этом плане обозначена необходимость доведения взноса до экономически обоснованного, для этого Минстроем была разработана методика расчета уровня взносов, которые реально необходимы на сегодняшний день.



Стоит отметить, что на первых этапах многие субъекты установили достаточно низкие взносы, для того чтобы люди могли увидеть и понять систему капитального ремонта. Однако, практически во всех регионах размер взноса повышался и повышается ежегодно, то есть идет ежегодная индексация, в связи с инфляцией, удорожанием строительных материалов. При этом Липецкая область в этом плане выделяется, так как в нашем регионе последнее повышение взноса на капитальный ремонт было 3 года назад. Регионы, где самые низкие размеры взносов, это Кемеровская область, Тверская область, Липецкая область. То есть, в Липецкой области один из самых низких в стране взносов на капитальный ремонт. Если посмотреть в сравнении с соседними регионами взнос в Белгородской области составляет 8,25-8,55 руб., в Курской область 7, 99- 9,28 руб., в Тамбовской области – 7,93. Что значительно выше существующего тарифа на капремонт в Липецкой области, который в 2019 году составляет от 4,9-6,5 руб. за кв.м.



Возвращаясь к понятию экономически обоснованного размера взноса - в нашем регионе, рассчитанный в соответствии с методикой, он составляет 21 рубль. Однако, поднятие размера взноса до такого уровня даст слишком большую финансовую нагрузку на жителей, поэтому пересмотр тарифа произведен с учетом доступности для липчан при существующем уровне доходов.



Стоит отметить, что Липецкая область долгие годы находится в числе регионов-лидеров по исполнению программы капитального ремонта, тем не менее потребность многоэтажек региона в капитальном ремонте остается достаточно большой. Так, например, предложения органов местного самоуправления по количеству домов на 2020 год значительно превышает планируемый сбор средств. При 100% собираемости взносов на 2020 год планируемый сбор средств составит порядка 1 млрд. рублей, при заявленной потребности в 3 млрд. рублей.

Как подчеркнули вчера и на заседании комиссии по вопросам ЖКХ в горсовете крайне важно продолжать ускоренную программу по замене лифтов, большой объем жилфонда нуждается в срочном ремонте кровель, фасадов, инженерных сетей дома. Ежегодное увеличение количества домов, где необходим капитальный ремонт привело к необходимому поиску решений покрытия финансового обеспечения данной потребности.



Новые тарифы вступят в силу с января 2020 года, рост размера взносов составит от 1,5 до 2 рублей за кв. метр. В пересчете на двухкомнатную квартиру сумма ежемесячного платежа увеличится на 79-97 рублей, в зависимости от этажности дома. Тем самым нагрузка на бюджет жителей будет не такой значительной, но при этом индексация взносов позволит нарастить объемы капитального ремонта и применять новые энергоэффективные материалы и современные технологии. В целом доля платежа за капитальный ремонт составляет порядка 5% от общей суммы платежа за коммунальные услуги.



Для определенных категорий граждан: лица старше 70 и 80 лет, льготных категорий граждан федерального и областного уровней вырастет не только размер взноса, но и сумма компенсации уплаченных взносов.



PR



