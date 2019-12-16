Происшествия
сегодня, 19:30
«Фольксваген» поехал поперек потока и столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер»
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Сегодня около пяти вечера в Липецке на площади Франценюка столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Тойота Ленд Крузер».
«На площади Франценюка наперерез потоку со стороны улицы Парковой вылетел «Фольксваген Джетта. Он разминулся с левым и центральным рядом, но двигавшийся в правом ряду «Лендкрузер» его снёс», - рассказал GOROD48 водитель автомобиля, регистратор которого снял ДТП.
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», он получил травму груди.
«На площади Франценюка наперерез потоку со стороны улицы Парковой вылетел «Фольксваген Джетта. Он разминулся с левым и центральным рядом, но двигавшийся в правом ряду «Лендкрузер» его снёс», - рассказал GOROD48 водитель автомобиля, регистратор которого снял ДТП.
В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», он получил травму груди.
Вован настоящий.
Бывший в профсоюзе
Житель