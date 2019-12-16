Происшествия

сегодня, 19:30

«Фольксваген» поехал поперек потока и столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер»

3 1871
#авария #ДТП
1
Загрузка плеера
Сегодня около пяти вечера в Липецке на площади Франценюка столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Тойота Ленд Крузер».

«На площади Франценюка наперерез потоку со стороны улицы Парковой вылетел «Фольксваген Джетта. Он разминулся с левым и центральным рядом, но двигавшийся в правом ряду «Лендкрузер» его снёс», - рассказал GOROD48 водитель автомобиля, регистратор которого снял ДТП.

В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», он получил травму груди.





3 1871
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вован настоящий.

21 минуту назад
На что такие рассчитывают? На авось? Пронесёт не пронесёт? Не пронесло!!!
ответить

Бывший в профсоюзе

49 минут назад
08.12.2013г в 05.16. А сегодня уже 16.12.2029г.Видео откуда?
ответить

Житель

сегодня, 19:59
На корм червям торопился или просто дурак из плеханово
ответить

Еще в рубрике

Установлены участники избиения липчанина в 27-м микрорайоне
#нападение #избиение #задержание
14
Установлены участники избиения липчанина в 27-м микрорайоне

сегодня, 18:36

Происшествия
Находившийся в федеральном розыске липчанин задержан в Тамбове
#задержание #контрабанда
3
Находившийся в федеральном розыске липчанин задержан в Тамбове

сегодня, 15:25

Происшествия
На улице Горького «ВАЗ» заехал под «Газель»
#авария #ДТП
10
На улице Горького «ВАЗ» заехал под «Газель»

сегодня, 14:45

Происшествия
У Октябрьского моста под «Тойоту Ленд Крузер» попал мужчина
#авария #ДТП
44
У Октябрьского моста под «Тойоту Ленд Крузер» попал мужчина

сегодня, 13:10

Происшествия
59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком
#авария #ДТП
43
59-летняя женщина погибла в лобовом столкновении под Липецком

сегодня, 11:16

Происшествия
Трех детей сбили на дорогах области
#Авария #ДТП
4
Трех детей сбили на дорогах области

сегодня, 10:22

Происшествия